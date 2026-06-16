美媒曝川普宣布和平協議前幕僚曾爆激辯 中情局長對1事提出嚴重質疑
美國與伊朗敲定初步和平協議，14日以電子方式完成簽署 ，但美方高層並不是沒有疑慮。3名知情人士透露，中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）告訴美國總統川普及其他資深官員，情報機構蒐集到的證據，對伊朗是否願意在最終協議中做出美方要求的核讓步，提出嚴重質疑。
Axios報導，川普與顧問團隊在14日宣布協議前曾舉行一系列高層會議。2名消息人士透露，美國多個情報機構蒐集的資訊顯示，伊朗官員私下討論協議的內容，與其向調停國及美方表達的立場存在落差，因此引發部分官員質疑德黑蘭是否真有意接受美方要求的核讓步。
根據2名消息人士說法，拉特克利夫並非川普團隊中唯一對協議抱持疑慮的官員。國務卿魯比歐與國防部長赫塞斯都曾對這份諒解備忘錄（MOU）提出質疑；但副總統范斯，以及美國特使威科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）則表態支持，顯示美方內部對協議看法並不一致。
2名消息人士表示，拉特克利夫與魯比歐認為，從這些情報判斷，伊朗未必願意接受美方要求的核計畫限制措施。1名消息人士則稱：「情報顯示，伊朗的意圖與其在協議中的承諾並不一致。」
一名白宮官員回應詢問時表示，川普會聽取任何議題上的各種意見，但所有人都明白，他才是最終決策者。該官員強調，這份MOU符合川普政府長期劃定的所有紅線，確保伊朗永遠無法擁有核武、不能保留高濃縮鈾，也不能挾持全球能源供應，並補充川普只會同意一份「好的」最終協議。CIA與國務院拒絕評論，五角大廈則未回應置評請求。
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拉特克利夫最主要的疑慮，是伊朗是否真的願意在最終協議中接受美方要求的核讓步與限制措施。他認為情報顯示，德黑蘭的意圖可能與對外承諾不一致。 報導指出，情報機構蒐集到的訊息讓部分官員懷疑伊朗誠意，因此拉特克利夫、魯比歐與赫塞斯持保留態度；但范斯、威科夫與庫許納則認為可支持，顯示內部看法不一。 白宮官員表示，川普會聽取各方意見，但所有人都明白他是最終決策者，並強調MOU符合美方紅線，目標是防止伊朗擁核、保留高濃縮鈾或威脅全球能源供應。
精華 FAQ
拉特克利夫最主要的疑慮，是伊朗是否真的願意在最終協議中接受美方要求的核讓步與限制措施。他認為情報顯示，德黑蘭的意圖可能與對外承諾不一致。
報導指出，情報機構蒐集到的訊息讓部分官員懷疑伊朗誠意，因此拉特克利夫、魯比歐與赫塞斯持保留態度；但范斯、威科夫與庫許納則認為可支持，顯示內部看法不一。
白宮官員表示，川普會聽取各方意見，但所有人都明白他是最終決策者，並強調MOU符合美方紅線，目標是防止伊朗擁核、保留高濃縮鈾或威脅全球能源供應。
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美伊協議雙方解讀分歧 落實與否仍有懸念
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