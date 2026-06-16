社安金快用光…調高退休年齡解套？ 民主黨要白宮說明

國會1989年通過社安金改革，把完全退休年齡從65歲提高到67歲。(路透)

根據最新報告，社安金 信託基金距離用罄只剩六年多，若國會不採取任何行動，社安金將只能支付78%福利，某些共和黨國會議員建議提高社安金退休 年齡門檻，或對退休族展開資產審查(mean test)做為解決方案。民主黨 籍聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、布魯曼索(Richard Blumenthal)、譚美(Tammy Duckworth)14日晚間共同致函川普總統，呼籲白宮高層說明，「調高退休年齡」是否為研擬當中的社安金改革選項之一。

CNBC新聞網站15日報導，華倫在信中表明反對調高社安金退休年齡。信中寫道，共和黨人長期以來一直企圖推動調高社安金退休年齡門檻、社安金私有化、削減社安金福利等，某些共和黨國會議員現在又建議調高退休年齡以及進行資產審查，做為社安金信託基金問題的解套方案。

華倫等人致函川普之前不久，眾院議長強生(Mike Johnson)接受路易斯安納州廣播電台專訪時說，明年將推出旨在解決社安金、紅藍卡、白卡經費問題的計畫。

1960年之後出生的民眾，領取社安金的完全退休年齡為67歲。

華倫等人在信中分析，調高退休年齡門檻將使得在67歲申請或提早申請社安金的民眾福利縮水；如果把退休年齡調高兩年，退休族領取社安金福利中位數將從每個月縮水345元，變成只拿到741元，減少幅度約在17%至35%之間，數千萬美國人的社安金福利遭到實際削減，低收入族群、以社安金為退休主要收入的老年人將受到不成比例的衝擊。

國會1989年通過社安金改革，把完全退休年齡從65歲提高到67歲。

樂齡會(AARP)公共政策研究中心(Public Policy Institute)社安金與儲蓄資深主任埃斯科維茨(Joel Eskovitz)上周在有關社安金信託基金報告的視訊簡報中說，前一次調高社安金退休年齡花了數十年時間，調高退休年齡是針對長期問題的修正，在短期討論裡無法透過調高年齡達到解決問題的效果。

包括華倫在內的民主黨參議員去年提出「社安金擴張法案」(Social Security Expansion Act)，內容包括對年收入超過25萬元者的工資、薪水、自雇營業收入加徵薪資稅(payroll taxes)。由於共和黨方面反對加稅，法案從2025年2月以來一直卡在參院財政委員會。