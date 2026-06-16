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減肥針每月50元納紅藍卡 醫生「手上有長串病患」恐吃不消

編譯尤寶琪／綜合報導
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聯邦醫療保險7月起將以每月50元的價格，提供GLP-1減肥藥物，這項措施可能會給...
聯邦醫療保險7月起將以每月50元的價格，提供GLP-1減肥藥物，這項措施可能會給醫療系統帶來巨大壓力。(路透)

聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)7月啟動的一項計畫，將以每月50元的價格，向大眾提供GLP-1減肥藥物，這項措施預計將會釋放市場對Wegovy、Zepbound和其他熱門減肥藥物積壓的需求，並可能在診所造成新一波就診瓶頸。

這很可能成為史上規模最大的藥物推廣計畫，再加上樂齡族對新GLP-1減肥藥處方的需求，很可能會給原本就已不堪重負的醫療系統帶來巨大壓力。

臨床醫生擔心，這可能會導致對患者在該如何使用注射劑和藥片、如何調整劑量以及如何應對副作用方面，無法取得足夠的資訊。

法律原本明文禁止聯邦醫療保險承擔減肥藥物的費用。但這項新計畫是川普總統與藥商禮來(Eli Lilly)和諾和諾德(Novo Nordisk)所達成之協議的一部分，目的在於降低糖尿病和抗肥胖藥物的價格，讓更多患者使用。

根據健康政策研究機構KFF，從7月1日開始，醫療保險業者將面臨巨大的衝擊，因為大約有1400萬醫療保險受益人，體重超重或肥胖；肥胖醫學協會(Obesity Medicine Association)董事會成員韋伯(Christopher Weber)告訴 Axios新聞網站：「我手上有一長串的人，到7月1日之前之前根本買不起藥物。」

不過，想要取得藥物的人得先經過一個驗證程序，取得「事先授權」，確保他們的確符合低價藥物的購買資格。

聯邦醫療保險目前已告知醫生，正在簡化流程，並建立一個中央審核中心。科羅拉多大學(University of Colorado)內科醫生摩爾(Annie Moore)指出：「就我們的情況來說，這意味著我們需要將藥房團隊的人員增加兩到三倍，但據我所知，他們並沒有這樣做。」

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)發言人則表示，他們預計該計畫不會給藥房或處方醫生帶來任何不必要的負擔。

精華 FAQ

  • 這項計畫將以每月50美元提供GLP-1類減肥藥，文中點名Wegovy、Zepbound等熱門藥物。目的在於降低價格，讓更多符合資格的患者能取得治療。

  • 因為大量原本買不起藥的患者會湧入求診，診所不僅要處理劑量調整與副作用諮詢，還得應付事先授權審核，整體工作量恐明顯暴增。

  • 患者必須先通過事先授權程序，證明自己符合低價購藥資格。聯邦醫療保險雖表示流程將簡化並設中央審核中心，但醫界仍擔心人力不足。

醫療保險 紅藍卡 聯邦醫療保險

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