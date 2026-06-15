我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍B-52加州墜毀 機上8人恐全數罹難

家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率

美伊達成諒解備忘錄 美官員：還不到時候撤軍

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
突圍美軍航空母艦飛行甲板上的工作人員正向一架F-35戰鬥機發出訊號。(路透)
突圍美軍航空母艦飛行甲板上的工作人員正向一架F-35戰鬥機發出訊號。(路透)

美伊已簽署諒解備忘錄，不過仍將針對伊朗核子項目進行談判，有美國資深官員指出，美伊之間已經取得很多諒解（understandings），就看能不能在接下來2到3周的時間轉換成實際的協議。

官員並表示，在伊朗履行承諾，且雙方達成最終協議之前，美軍不會在區域撤軍。美國總統川普15日表示，擬在19日之後公布諒解備忘錄的文字內容。

美國資深政府官員15日向媒體證實，川普、副總統范斯與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）已簽署一項諒解備忘錄，該備忘錄維持績效導向的元素，要求伊朗拿出實際成果之後，美國才願意解除對伊朗的經濟制裁，並提供經濟援助。

官員指出，美伊在備忘錄中討論到的內容，包括解凍被凍結的伊朗資產、解除經濟制裁，以及3000億美元的重建基金。不過，官員表示，美國不會光因為伊朗出席某會議，或者解封荷莫茲海峽就給錢，而是伊朗必須證明他們不會再追求核武，也不會在暗地裡這麼做。

官員表示，美伊接下來30天將直接討論核子項目等議題，並表示，美國對伊朗實施的經濟制裁行動大獲成功，伊朗經濟因此陷入困境，急於獲得緩解，盼美方能找到方法，儘速與伊朗達成協議，否則川普手上還有很多工具可以向伊朗施壓。

官員表示，接下來2到3周的時間，將考驗美伊之間取得的諒解能否轉換成實際的協議。

至於美軍是否規畫撤軍？官員指出，美國自2月以來已經在區域部署大量的軍力，期待能夠降低部署，但還不到時候；官員表示，美國希望看到伊朗履行承諾，同時希望看到伊朗在最終協議中同意在區域減軍。

而美伊之間簽署的備忘錄內容，川普15日出席七大工業國集團（G7）峰會，川普在與法國總統馬克宏見面、受訪時表示，計畫在19日之後很快對外公布。

精華 FAQ

  • 雙方簽署的是諒解備忘錄，並非最終協議。美方表示，文件仍帶有績效導向，伊朗必須先拿出實際成果，美國才會考慮解除制裁與提供援助。

  • 美方強調，只有在伊朗履行承諾、雙方達成最終協議後，才會考慮區域撤軍。至於解除制裁與經濟援助，也必須以伊朗證明不再追求核武為前提。

  • 官員指出，接下來二到三周是關鍵觀察期，未來三十天將直接討論核子項目等議題。美方期待諒解轉為協議，否則仍保留更多施壓工具。

美伊 伊朗 川普

上一則

美伊19日舉行簽署儀式 川普：可能參加、可能不參加

下一則

川普用3,000億美元換終戰、伊朗遵守核協議？美基金方案曝光

延伸閱讀

美伊19日舉行簽署儀式 川普：可能參加、可能不參加

美伊19日舉行簽署儀式 川普：可能參加、可能不參加
美伊協議 伊外長：一旦敲定 這幾天將遠距簽署

美伊協議 伊外長：一旦敲定 這幾天將遠距簽署
美伊諒解備忘錄細節 將在一、兩天內公布

美伊諒解備忘錄細節 將在一、兩天內公布
美伊諒解備忘錄更多內容曝光 命名「伊斯蘭馬巴德協議」

美伊諒解備忘錄更多內容曝光 命名「伊斯蘭馬巴德協議」

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，上排是86，下排是47。(路透)

國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」

2026-06-11 22:03
美軍阿帕契直升機資料照片。(歐新社)

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

2026-06-09 17:39
川普總統在社群平台「真相社交」證實，美國與伊朗已達協議。（路透）

川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

2026-06-14 18:13
輝達執行長黃仁勳婉拒出席國會聽證會，但歡迎參議員華倫等人前往該公司總部交流。(歐新社)

黃仁勳婉拒出席國會聽證 華倫開轟：見川普、習近平都有空？

2026-06-08 19:47
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀位於北京的中南海花園。（路透）

紐時：川普對中政策轉向 視北京為對等強權 亞洲各國憂

2026-06-10 07:10

超人氣

更多 >
能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷

長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字