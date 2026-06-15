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川普稱荷莫茲海峽周五完全開放 美官員：回歸常態需要時間

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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15日從阿曼穆桑達姆看到荷莫茲海峽上的船隻。(路透)
15日從阿曼穆桑達姆看到荷莫茲海峽上的船隻。(路透)

美伊簽署合作備忘錄（MOU），美國總統川普15日表示，荷莫茲海峽將在19日全面解封，不過有美國資深官員指出，荷莫茲海峽恐無法在短期內恢復正常。

川普政府一位資深官員15日表示，川普、副總統范斯與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）已簽署電子版諒解備忘錄，以結束美伊衝突。

該官員指出，備忘錄提供雙方合作的架構，只要伊朗在核子項目上願意與美國合作、確認伊朗沒有在打造核武，也沒有在中東地區資助恐怖主義，美國就會透過解除經濟制裁和其他經濟手段來歡迎伊朗回到世界經濟。

川普15日抵達法國，出席七大工業國集團（G7）峰會，川普與法國總統馬克宏見面時表示，他很高興與伊朗簽署協議，指荷莫茲海峽已經部分開放；川普指出，現在還在清除荷莫茲海峽上的水雷，不過有船隻已經在海峽上通行；川普表示，荷莫茲海峽到了19日就會完全開放。

不過美國資深官員表示，雖然美伊簽署的備忘錄要求立即開放荷莫茲海峽、解除海上封鎖，但實際上需要一點時間來清除水雷；官員也表示，不同船隻有不同的風險評估，有些船現在就準備出發，有些船則還在觀望，希望在接下來幾天到幾周看到更穩定的情況。

官員指出，大家會看到海峽的交通大幅提升，並慢慢恢復到正常狀況，不過他認為說，一到兩周的時間還不足以讓海峽恢復到常態。

精華 FAQ

  • 川普表示，荷莫茲海峽目前已部分開放，海上仍在清除水雷，但已有船隻通行；他並宣稱到十九日就會全面開放。

  • 該官員認為，即使備忘錄要求立即解除封鎖，實際上仍需時間清除水雷，且不同船隻風險評估不同，一到兩周不足以回到常態。

  • 備忘錄提供雙方合作架構，若伊朗在核子項目上配合、並確認未製造核武及資助恐怖主義，美國將以解除制裁等方式歡迎伊朗回到世界經濟。

荷莫茲海峽 川普 伊朗

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美伊諒解備忘錄細節 將在一、兩天內公布

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美伊簽署電子版和平備忘錄 官員稱未解凍伊朗資產

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