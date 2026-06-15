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白宮UFC格鬥賽在爭議下登場 有賓客花百萬美元買門票

編譯劉忠勇／即時報導
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美國總統川普（頭戴白帽者）在白宮南草坪觀賞UFC輕量級冠軍賽。（路透）
美國總統川普（頭戴白帽者）在白宮南草坪觀賞UFC輕量級冠軍賽。（路透）

美國總統川普周日在白宮草坪舉辦綜合格鬥賽，這是白宮史上首次舉辦職業體育賽事，也是一場前所未有的奇觀，凸顯了川普毫不避諱將總統排場、強悍的政治風格和家族商業利益融為一氣。

終極格鬥冠軍賽（UFC）安排七場賽事，也是白宮史上首度舉辦職業運動比賽。活動是川普政府慶祝美國建國250周年的一環，也是川普參與今夏體育盛事的重頭戲。

活動當天正逢川普80歲生日。數小時前，川普和伊朗官員才宣布，雙方已達成和平協議，結束持續四個月的戰爭。

川普走到場邊座位後不到幾分鐘，海軍陸戰隊樂隊在現場演奏澳洲搖滾樂團AC/DC的「Thunderstruck」，他已開始在社群媒體公布美伊協議細節，並接通記者的電話訪問。

八角形鐵網擂台內，擂台帆布四周布滿美國大企業和部分川普政治盟友的贊助標誌，包括影音串流平台Rumble、航運科技公司EasyPost，以及保守派倡議組織Turning Point USA。

白宮在美國總統川普80歲生日當天舉行格鬥冠軍賽，白宮形容這是「一世代人僅此一次、...
白宮在美國總統川普80歲生日當天舉行格鬥冠軍賽，白宮形容這是「一世代人僅此一次、展現美國戰鬥精神的盛大慶典」。（路透）

美國選手尼可（Bo Nickal）擊倒對手取勝後，翻越籠牆和川普握手，川普緊握他的紅色拳擊手套，拍了拍他汗濕的肩膀以示祝賀。

尼可賽後受訪說，邊說邊朝川普方向比手勢說：「這真是不可思議，要有膽子做這種事，還非得要是個非凡人物不可。」

川普第二任期上任17個月以來，一再突破總統職務的慣例，譁眾取寵之餘，也展現強硬姿態。

川普3月申報買進最多5萬美元的TKO Group Holdings股票。TKO正是UFC的上市母公司。UFC說，會支出6000萬美元負擔這場活動的費用，但該公司和白宮都未說明相關財務安排。

獨立串流媒體分析師雷伯恩（Dan Rayburn）說：「絕大多數美國人不會以觀看UFC格鬥賽的方式，慶祝美國建國250周年。這本質上就是一場私人活動。」

門票並未公開販售。白宮動員軍人在4000個座位的場地充人場，其餘門票則由川普政府分配。知情人士告訴路透，UFC另把部分門票提供給付費逾100萬美元的賓客。

熱中格鬥的Meta執行長查克柏格也到場觀賽。（美聯社）
熱中格鬥的Meta執行長查克柏格也到場觀賽。（美聯社）

白宮否認存在利益衝突，並說川普家族負責管理總統的事業。

川普動用行政權，讓一家民間企業在聯邦政府土地上舉辦活動。這種打破慣例的作法引發法律挑戰，也使外界對活動成本和潛在道德衝突產生疑慮。

路透和益普索（Ipsos）針對4531名美國成年人進行網路民調，只有16%受訪者認為川普舉辦這場活動是合適的。

精華 FAQ

  • 這是白宮史上首次舉辦職業體育賽事，也是白宮首次承辦職業格鬥比賽。活動在草坪上以大型政治與娛樂秀形式登場，凸顯前所未有的象徵意味。

  • 因川普申報持有UFC母公司TKO股票，且白宮動用行政權讓民間企業在聯邦土地辦賽，外界質疑總統職權、家族事業與私人利益界線混雜。

  • 門票未公開販售，部分由政府分配，另有知情人士指出，UFC把部分票提供給付費逾百萬美元的賓客；路透與益普索民調顯示僅16%美國人認為合適。

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