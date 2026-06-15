川普80歲慶生 白宮「八角籠」格鬥賽挨批政治秀

白宮UFC籠鬥賽登場，圖為巴西及美國選手對戰。（路透）

川普 總統14日在白宮 南草坪親自主持終極格鬥冠軍賽(UFC)慶祝80歲生日，這場耗資逾6000萬元的空前賽事「UFC自由250」(UFC Freedom 250)把總統官邸變成大型競技場，雖為美國獨立250周年慶祝活動的一環，卻也招致外界質疑川普的施政表現、政治操作與利益衝突等問題。

砸6000萬辦大型競技 4000人受邀觀賽

川普總統(左)在白宮舉辦籠鬥賽慶祝80歲生日，圖為他與UFC執行長懷特一起出現在白宮陽台。(路透)

紐約時報 報導，為舉辦這場格鬥盛會，一座鋼鐵巨棚「巨爪」(The Claw)在白宮南草坪拔地而起，其92呎的高度超越白宮主體建築。

現場除了設置八角鐵籠擂台外，還安排機車特技表演；賽事籌備規模龐大，白宮員工被要求居家辦公一天，以利工作人員完成最後場地布置。

路透報導，這場格鬥賽自晚間8時展開，持續至午夜結束，共進行七場比賽；約4000人受邀現場觀賽，其中約25%為現役軍人。

賽事門票並未對外公開販售，而是提供給重量級贊助商及貴賓；部分選手從白宮橢圓辦公室出場，穿越玫瑰園後步入八角籠，讓整場活動充滿濃厚的政治與娛樂色彩。

美聯社報導，比賽開打前一小時，川普宣布美國與伊朗已就結束戰事簽署協議，宣稱未來將解除對伊朗制裁並重啟荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，希望藉此緩和受戰爭影響的能源價格及市場動盪，但協議細節仍有待談判。

白宮將這場活動包裝為獨立250周年慶典的重要活動，白宮發言人舒斯特(Allison Schuster)表示，這場賽事在國旗日及獨立250周年期間於「人民的殿堂」舉辦，不僅是「美國歷史上最精彩的夜晚之一」，也是致敬美國歷史的適當方式。

學者：如古羅馬「麵包與馬戲」

川普14日在白宮南草坪以UFC籠鬥賽，慶祝80歲生日，圖為白宮前的籠鬥賽場。(歐新社)

不過，批評者認為，這場活動更像一場轉移焦點的政治秀。

康乃爾大學(Cornell University)古典學教授方丹(Mike Fontaine)說：「這是非常典型的策略，在古羅馬稱作『麵包與馬戲』(bread and circuses)。」

方丹解釋，白宮鐵籠頗有轉移焦點的意味，猶如羅馬帝國時期的競技場(Colosseum)，統治者透過血腥表演娛樂民眾，淡化民眾對社會問題的不滿，並提升支持度並避免社會動盪。

伊朗戰爭已持續四個月，戰事帶動油價上漲並推高通膨壓力。

路透與益普索(Ipsos)民調顯示，僅16%受訪者認為在白宮舉辦UFC賽事恰當，川普的整體支持率降至35%，即便在愛好綜合武術格鬥(MMA)的受訪者當中，也只有45%的人相挺。