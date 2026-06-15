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川普加持UFC格鬥賽 運動博彩從地下走向主流

編譯陳韻涵／綜合報導
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運動博彩在美國日益普遍，圖為堪薩斯市區的運動博彩廣告。(美聯社)
運動博彩在美國日益普遍，圖為堪薩斯市區的運動博彩廣告。(美聯社)

川普總統14日在白宮南草坪舉辦終極格鬥冠軍賽(UFC)，八角籠四壁貼滿預測市場平台Polymarket的文宣標誌，格鬥墊上印有加勒比海線上賭場與博彩平台Stake的品牌名稱。這場UFC Freedom 250賽事，不僅是武林盛事，更標示著運動博彩產業從地下走向主流。

華盛頓郵報報導，下注體育賽事約莫10年前在絕大多數州仍屬違法，但聯邦最高法院2018年推翻聯邦政府禁令以來，已有39個州相繼讓運動博彩合法化；合法體育報告(Legal Sports Report)估計，運動博彩合法以來，累計投注金額突破6500億元，FanDuel、DraftKings等平台應運而生，民眾可透過手機直接下注。

如今，各大博彩平台的粉絲競相押注川普是否會在UFC現場收到生日蛋糕、第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)是否會現身陪同，甚至賭80歲的川普會不會在比賽期間打瞌睡。

川普曾經營大西洋城賭場，如今則是運動博彩與預測市場產業的盟友。

財務申報文件顯示，川普今年初購入3萬5000元至5萬元的DraftKings股票；川普創辦的社群平台「真實社群」(Truth Social)與加密貨幣平台Crypto.com合作，籌備推出預測市場平台「真相預測」(Truth Predict)。

Crypto.com為本次賽事主要贊助商，其標誌就印在UFC格鬥籠台階上。此外，川普長子小川普(Donald Trump Jr.)透過他的創投公司投資Polymarket，並擔任Polymarket與預測市場交易平台Kalshi的顧問。

智庫「美國男孩與男性研究所」(American Institute for Boys and Men)博彩政策主任柯恩(Jonathan Cohen)表示：「川普某種程度上代表著20世紀末至21世紀初的賭場資本主義精神，川普家族在預測市場持有個人投資、支持全面博彩化，並在白宮草坪舉辦UFC格鬥賽，這一切簡直順理成章。」

白宮發言人英格爾(Davis Ingle)否認賽事存在利益衝突，聲明指出，「川普總統始終根據美國公眾的最大利益採取行動，這也是選民不顧多年來的謊言與不實指控，壓倒性地再度選他入主白宮的原因；至於川普總統的資產，由其子女管理的信託所有。」

UFC格鬥賽的博彩效應招致撻伐，保守派智庫「美國自由促進協會」(Advancing American Freedom)資深研究員格里菲斯(Joel Griffith)嚴詞批評：「運動博彩市場贊助在美國行政首長官邸草坪上舉辦的活動，令人憎惡；這顯示這門生意有暴利可圖，遺憾運動博彩正在傷害美國人。」

聖地牙哥加大醫學院去年研究顯示，運動博彩2018年合法以來，全美熱搜「我是否對賭博成癮」等相關網路搜尋量累計上升23%。

精華 FAQ

  • 賽事不只是格鬥表演，也成為博彩產業曝光舞台。場地貼滿Polymarket與Stake標誌，顯示運動博彩、預測市場與主流政治權力的結合已更公開化。

  • 2018年最高法院推翻聯邦禁令後，許多州陸續開放運動博彩，手機下注也大幅普及。合法化後市場迅速成長，累計投注金額已突破6500億元。

  • 川普曾買入DraftKings股票，Truth Social也與Crypto.com合作推預測市場。小川普則投資Polymarket並任Kalshi顧問，顯示家族與相關產業互動密切。

川普 華盛頓郵報 白宮

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