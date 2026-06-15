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80歲川普精力過人 白宮格鬥賽結束後趕赴G7峰會

編譯王曉伯／綜合報導　
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滿80歲的川普總統一點也不服老，他從早忙到晚，還經常半夜發帖。(路透)
滿80歲的川普總統一點也不服老，他從早忙到晚，還經常半夜發帖。(路透)

川普總統80歲了，儘管他日理萬機，在公眾面前都是神采奕奕，可是偶爾仍不可避免地顯露疲態， 他的健康情況也益發受到關切。

身為全球第一強國領袖，川普公務繁重可想而知。紐約時報指出，他經常熬夜，深夜還給律師和議員打電話，同時每晚還在真實社群（Truth Social）上發布多達150條動態。他的早晨通常是與世界各國領導人討論中東戰爭，或是與園藝師商討如何栽種花草樹木。他的一天就像一段縮時攝影，人們在他周圍忙碌穿梭，而他則始終坐在畫面中央。

14日80歲生日當天，他為了展現自己精力充沛的形象，特意在白宮南草坪搭建了一個巨大的綜合格鬥八角鐵籠，舉行武術大賽。比賽結束後，川普將在半夜啟程，跨越重洋前往法國參加七大工業國（G7）高峰會。這樣繁忙的行程似乎是想避免人們質疑他的年齡和精力。

儘管不服老，但川普畢竟是美國就職時最高齡的總統，不得不接受日益嚴峻的審視。路透/益普索(Reuters/Ipsos) 2月的民調顯示，近六成美國人認為川普的行為愈來愈反覆無常。

6月4日 ，在橢圓形辦公室長達一小時的公開會議中，當環保署署長李修頓（Lee Zeldin）談及煤炭的重要性時，川普在椅子上側身閉目數秒鐘 。而本月稍早川普還曾有一周的時間沒有公開活動 。這些現象都使得觀察家開始猜測川普的健康情況。不過根據白宮醫師巴爾巴貝拉(Sean P. Barbella)最近為川普體檢的總結報告指出，總統「身體狀況依然良好，心臟、肺部、神經系統和整體身體機能均十分健康。」

面對各界對總統健康情況的關切，幕僚不得不花大量時間來反駁那些認為川普已年老力衰的看法。幾位不願透露姓名的白宮官員最近在談到川普的健康狀況時表示，當總統在橢圓形辦公室的辦公桌前顯得有些佝僂或前傾時，是為了更靠近對方，以便更仔細聆聽講話。

川普的手經常青腫纏著繃帶，但白宮官員表示，這是因為他喜歡與人握手。他們還說，他上周在麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）觀看NBA紐約尼克隊球賽時低頭閉眼，其實並沒有睡覺。他們認為，有時他顯露疲態可能是因為選擇性剪輯或拍攝角度不佳而導致。

精華 FAQ

  • 他在白宮南草坪搭建巨大綜合格鬥八角鐵籠，舉行武術大賽，刻意營造自己依然精力旺盛、能夠承擔繁重公務的形象，並藉此回應外界對年齡的疑慮。

  • 報導稱他經常熬夜，深夜還會致電律師與議員，每晚在Truth Social發大量動態；白天則與各國領導人談中東戰爭，或和園藝師討論花草樹木，行程幾乎不間斷。

  • 白宮官員與醫師都強調他的體檢結果良好，心肺與神經系統正常；對於閉目、前傾、手上繃帶等畫面，則解釋為聆聽對話、熱衷握手，或是拍攝角度造成誤解。

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