白宮格鬥賽今開打 數千粉絲集結華府 讚川普「讓UFC名揚四海」

川普總統14日過80歲生日，白宮南草坪將有格鬥大賽，慶祝美國建250周年。圖為白宮南草坪13日已搭建巨型競技場，有14名終極格鬥冠軍賽選手將在當天出賽，還有各種雜技與摩托車表演。(美聯社)

為慶祝美國獨立250周年以及川普 總統80歲大壽，白宮 14日舉辦別開生面的UFC終極格鬥比賽，而且12日晚上邀請參賽格鬥選手現身林肯紀念堂(Lincoln Memorial)暖場，吸引來自全國各地的粉絲到場助陣。

根據美聯社報導，一群身材魁梧的格鬥選手陸續經過第16任總統林肯的大理石雕像前方、跑下台階時，現場數千觀眾興奮歡呼，這也是各地UFC粉絲首次聚集華府 。

菲貝克(Tracy Philbeck)帶著兒子與一群朋友從北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)開車前來，為最愛的美國選手蓋奇(Justin Gaethje)加油助陣，蓋奇即將與喬治亞選手爭奪輕量級冠軍，菲貝克信心滿滿笑稱：「當蓋奇贏的時候，你會聽到老鷹尖叫。」

甚至還有從澳洲搭機遠道而來的粉絲哈斯特德(David Halstead)，由於熱愛格鬥比賽，不禁大讚川普「讓UFC名揚四海」。 重量級拳手亞歷克斯．白瑞拉將參加白宮UFC終極格鬥賽，圖為他在秤重儀式上拍照。（美聯社）

不過這場耗資6000萬元且被川普宣稱「地球最精彩的表演」的白宮草坪格鬥賽，並非人人都能夠接受，公民監督組織「公共誠信計畫」(Public Integrity Project)指控比賽「為了私利，不惜將最神聖的國家紀念碑改為私人、商業和腐敗之用」並告上法院，不過聯邦法官已裁定白宮可以進行比賽。

根據路透／益普索(Reuters/Ipsos)最新民調顯示，有約五分之一美國人自認是綜合武術格鬥(MMA)粉絲，其中多數為男性和白人且認同共和黨，不過24歲的羅德里斯(Ricardo Rodriguez)認為：「大家普遍誤解，以為所有觀看UFC的人都是川普支持者，但事實並非如此。」 白宮南草坪將舉辦UFC終極格鬥賽，吸引大批粉絲朝聖。（美聯社）

練習泰拳和柔道的艾莉·路易斯(Ellie Louizes)與男友普維斯(Jacob Purvis)千里迢迢從佛羅里達州開車前來華府觀賽，儘管MMA女性粉絲較少，路易斯坦言很多女性是透過男性伴侶開始愛上MMA：「女拳手通常比男拳手更具攻擊性。」

由於拳擊迷多半也是UFC粉絲，因此本周由UFC贊助的華府中城青年學院(Midtown Youth Academy)社區活動，UFC拳擊手布朗(Randy Brown)蒞臨現場指導十多名青少年學員，負責接待的執行董事葛洛莉·李(Gloria Lee)直言意義非凡：「這真是令人興奮的一周，他一進門時，我激動得幾乎暈過去。」