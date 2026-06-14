甘迺迪表演藝術中心漏夜拆外牆「川普」字樣 民眾圍觀慶賀

工人12日下午搭建鷹架，準備動手拆除華府甘迺迪藝術中心的招牌上「川普」的英文名字。(美聯社)

工人13日搭建鷹架，準備動手拆除華府甘迺迪藝術中心的招牌上「川普」的英文名字。(路透)

華盛頓最著名藝術殿堂的甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)13日正式拆除外牆上的「川普 」字樣。川普總統指定的董事會通過決議強行將該中心改名，引發爭議與法律爭論，最終聯邦法官裁定改名違法，下令限期拆除，13日引來大批民眾圍觀慶賀。

美聯社報導，現場記者13日透過帆布遮蔽的縫隙，看到原本嵌在華府「甘迺迪中心 」(Kennedy Center)外牆上的川普名字確實已被卸下。

許多民眾在中心外圍觀移除工程，但因為鷹架上仍掛著遮蓋物，他們幾乎無法看清楚施工人員如何拆除巨大的字體。

群眾沉浸在慶祝氣氛中。俄亥俄州民主黨聯邦眾議員畢提(Joyce Beatty)在現場，也在社群媒體上分享一段在甘迺迪中心大廳大跳「川普舞」(Trump dance)的影片，並發表聲明強調「法治獲得了勝利」。另一位圍觀的維州居民巴托洛紐斯(Leo Bartholomaus)則說，他來這裡看過「獅子王」(Lion King)，祖母熱愛藝術，很常來這裡看劇，他一直認為還是叫甘迺迪中心比較好。

工人移除甘迺迪藝術中心招牌上的「川普」名字，前中心員工高興擁抱慶祝。(路透)

5月29日，聯邦地區法院法官庫珀(Christopher Cooper)裁決，要求甘迺迪中心董事會14天內移除外觀，以及所有相關文件、網站的川普冠名，庫珀法官在判決書中寫說，「聯邦法律清楚載明中心命名是國會為紀念已故總統約翰·甘迺迪，所以只有國會能夠更動。」

川普政府不服，趕在6月11日拆除期限前提上訴，但當天下午隨即遭哥倫比亞特區巡迴聯邦上訴法庭駁回，中心須即刻拆除川普名字。隔天，工人就在中心外牆搭鷹架，準備恢復舊觀。

聯邦法院5月的裁決也推翻原定7月4日開始的為期兩年閉館整修內部計畫，目前表演檔期只剩6月底音樂劇「紅磨坊」(Moulin Rouge! The Musical)與「Bluey’s Big Play」，以及喜劇演員比爾馬赫(Bill Maher)獲頒馬克吐溫美國幽默獎(Mark Twain Prize for American Humor)的典禮。由於先前中心早已大幅裁員，導致7月後的檔期幾乎空白。在極度缺乏人手與節目情況下，中心根本難以恢復正常營運。

中心財務恐斷崖式崩盤

甘迺迪中心領導層12日提出的上訴未能成功，他們試圖暫停執行移除川普名字的命令。在上訴中，他們以川普慣用的措辭語氣辯稱，下級法院妨礙了必要的翻修工作，甚至說若中心日後上訴成功，總統名字可能會重新出現在大樓上。

甘迺迪中心辯稱，如果法院駁回暫停執行命令的請求，他們將浪費時間與金錢，拆了再重裝。

工人13日在搭建鷹架上動手拆除華府甘迺迪藝術中心的招牌上「川普」的英文名字。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據先前修改的組織章程，許多企業與個人捐款人是衝著中心掛有「川普」的名號才願意掏出數百萬元。如今川普名字被拆除，中心可能被迫立即退還數億元的翻新捐款，財務將面臨立即斷崖式崩盤。

畢提曾任甘迺迪中心法定董事(officio trustee)認為該中心論點毫無根據，因為資金問題從未在聯邦法院辯論過程中被提出過。