我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

NBA／封王戰飆45分比肩喬丹 尼克隊布朗森寫多項紀錄

甘迺迪表演藝術中心漏夜拆外牆「川普」字樣 民眾圍觀慶賀

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
工人12日下午搭建鷹架，準備動手拆除華府甘迺迪藝術中心的招牌上「川普」的英文名字...
工人12日下午搭建鷹架，準備動手拆除華府甘迺迪藝術中心的招牌上「川普」的英文名字。(美聯社)

工人13日搭建鷹架，準備動手拆除華府甘迺迪藝術中心的招牌上「川普」的英文名字。(...
工人13日搭建鷹架，準備動手拆除華府甘迺迪藝術中心的招牌上「川普」的英文名字。(路透)

華盛頓最著名藝術殿堂的甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)13日正式拆除外牆上的「川普」字樣。川普總統指定的董事會通過決議強行將該中心改名，引發爭議與法律爭論，最終聯邦法官裁定改名違法，下令限期拆除，13日引來大批民眾圍觀慶賀。

美聯社報導，現場記者13日透過帆布遮蔽的縫隙，看到原本嵌在華府「甘迺迪中心」(Kennedy Center)外牆上的川普名字確實已被卸下。

許多民眾在中心外圍觀移除工程，但因為鷹架上仍掛著遮蓋物，他們幾乎無法看清楚施工人員如何拆除巨大的字體。

維州民眾：原名較好

群眾沉浸在慶祝氣氛中。俄亥俄州民主黨聯邦眾議員畢提(Joyce Beatty)在現場，也在社群媒體上分享一段在甘迺迪中心大廳大跳「川普舞」(Trump dance)的影片，並發表聲明強調「法治獲得了勝利」。另一位圍觀的維州居民巴托洛紐斯(Leo Bartholomaus)則說，他來這裡看過「獅子王」(Lion King)，祖母熱愛藝術，很常來這裡看劇，他一直認為還是叫甘迺迪中心比較好。

工人移除甘迺迪藝術中心招牌上的「川普」名字，前中心員工高興擁抱慶祝。(路透)
工人移除甘迺迪藝術中心招牌上的「川普」名字，前中心員工高興擁抱慶祝。(路透)

5月29日，聯邦地區法院法官庫珀(Christopher Cooper)裁決，要求甘迺迪中心董事會14天內移除外觀，以及所有相關文件、網站的川普冠名，庫珀法官在判決書中寫說，「聯邦法律清楚載明中心命名是國會為紀念已故總統約翰·甘迺迪，所以只有國會能夠更動。」

川普政府不服，趕在6月11日拆除期限前提上訴，但當天下午隨即遭哥倫比亞特區巡迴聯邦上訴法庭駁回，中心須即刻拆除川普名字。隔天，工人就在中心外牆搭鷹架，準備恢復舊觀。

聯邦法院5月的裁決也推翻原定7月4日開始的為期兩年閉館整修內部計畫，目前表演檔期只剩6月底音樂劇「紅磨坊」(Moulin Rouge! The Musical)與「Bluey’s Big Play」，以及喜劇演員比爾馬赫(Bill Maher)獲頒馬克吐溫美國幽默獎(Mark Twain Prize for American Humor)的典禮。由於先前中心早已大幅裁員，導致7月後的檔期幾乎空白。在極度缺乏人手與節目情況下，中心根本難以恢復正常營運。

中心財務恐斷崖式崩盤

甘迺迪中心領導層12日提出的上訴未能成功，他們試圖暫停執行移除川普名字的命令。在上訴中，他們以川普慣用的措辭語氣辯稱，下級法院妨礙了必要的翻修工作，甚至說若中心日後上訴成功，總統名字可能會重新出現在大樓上。

甘迺迪中心辯稱，如果法院駁回暫停執行命令的請求，他們將浪費時間與金錢，拆了再重裝。

工人13日在搭建鷹架上動手拆除華府甘迺迪藝術中心的招牌上「川普」的英文名字。(美...
工人13日在搭建鷹架上動手拆除華府甘迺迪藝術中心的招牌上「川普」的英文名字。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據先前修改的組織章程，許多企業與個人捐款人是衝著中心掛有「川普」的名號才願意掏出數百萬元。如今川普名字被拆除，中心可能被迫立即退還數億元的翻新捐款，財務將面臨立即斷崖式崩盤。

畢提曾任甘迺迪中心法定董事(officio trustee)認為該中心論點毫無根據，因為資金問題從未在聯邦法院辯論過程中被提出過。

精華 FAQ

  • 因聯邦法院裁定，甘迺迪中心命名屬國會權限，董事會擅自改名為川普違法，必須在期限內移除相關標示與文件，因而啟動拆除工程。

  • 不少民眾到場圍觀並慶賀，認為恢復原名較好；民主黨眾議員畢提甚至在大廳跳起川普舞，並表示這代表法治獲得勝利。

  • 報導指出，部分捐款人是因川普冠名才出資，若名稱移除，中心可能得退還數億元翻新捐款，同時又有人手不足、檔期空白，營運壓力大增。

川普 維州 甘迺迪中心

上一則

川普：14日簽結束戰爭協議 伊朗：沒這麼快

下一則

川普80歲生日辦UFC籠格鬥 斥資6000萬元 場面如古羅馬「麵包與馬戲」

延伸閱讀

華府甘迺迪中心 依法漏夜移除「川普」名字

華府甘迺迪中心 依法漏夜移除「川普」名字
法官裁定：甘迺迪中心移除川普名字 翻修叫停

法官裁定：甘迺迪中心移除川普名字 翻修叫停
歐巴馬總統中心將開…川普狠批「災難」執行長：歡迎參觀

歐巴馬總統中心將開…川普狠批「災難」執行長：歡迎參觀
關稅退款官司還沒完 川普政府上訴：挑戰1660億元全面退款令

關稅退款官司還沒完 川普政府上訴：挑戰1660億元全面退款令

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
川普總統。(路透)

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

2026-06-07 15:10
華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，上排是86，下排是47。(路透)

國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」

2026-06-11 22:03
美軍阿帕契直升機資料照片。(歐新社)

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

2026-06-09 17:39
川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

2026-06-05 21:38
波士頓聯邦法官5日發布暫時禁制令，阻止農業部對SNAP計畫的附加條件生效。圖為全美各地超市大都接受SNAP的民生食品現金卡。(美聯社)

聯邦法官叫停糧食券附加條款 認干擾援助計畫…川普政府將上訴

2026-06-07 05:13

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」