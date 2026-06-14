景點名勝「貶低美國」元素遭川普移除 法官說重話下令：恢復原狀

麻州波士頓聯邦法官凱利裁決，要求川普政府必須重新上架全國國家公園與紀念碑中，有關「氣候變遷」與「奴隸制度」等主題的展品與告示牌，歷史不容抹殺。圖為曾為臨時首都的費城總統官邸內有關黑奴文字與圖像記載的展示，必須保留供大眾參觀。(路透)

針對川普 政府去年發布行政命令，移除國家公園、博物館及紀念碑的所謂「貶低美國」元素，聯邦麻州地區法官凱利(Angel Kelley)12日裁定，川普政府應將所有變更「恢復原狀」；她也下令暫停任何進一步變動。

凱利裁決寫道，原告已證明川普政府的舉措是「用立可白塗改液改寫國家歷史」，「本屆政府打著『維護美國尊嚴』的幌子，試圖藉由下令移除國家公園內所有不符合其偏好敘事的標誌、展示與解說內容，來呈現一段受限的歷史，從而傳遞片面事實。」

這項訴訟是自然保育與歷史組織於2月提出，他們指控國家公園管理局的政策迫使工作人員移除或審查數十件展品；這些展品分享的都是真實準確且相關的美國歷史和科學知識，其中包括奴隸制和氣候變遷 等知識在內。

原告之一、國家公園保護協會(National Parks Conservation Association)文化資源主管史皮爾斯(Alan Spears)表示，「國家公園屬於美國人民，任何形式的審查都違背這些地方代表的價值觀。」

另一原告、國家公園巡護員協會(Association of National Park Rangers)執行總監韋德(Bill Wade)表示，此裁決對國家公園員工來說尤其是好消息，他們「一直以提供真實準確公正的資訊自豪」。

川普總統去年簽署行政命令要求「恢復美國歷史真相和理性」，該命令適用於美國的博物館、公園和地標。內政部長柏根(Doug Burgum)隨後指示，將聯邦管轄的博物館、紀念碑、地標和其他公共展覽，所有涉及「不當黨派意識形態」的內容移除。

位於費城的「國家獨立歷史公園」( Independence National Historical Park)許多內容遭移除，其中包括1790年代首任總統華盛頓(George Washington)治下的9名奴隸生平展示；亞利桑那州日落火山口國家紀念碑(Sunset Crater Volcano National Monument)一塊描述玄武岩氣泡的標示也被移除，原因是印有遊客手持彩虹旗的圖片。

凱利要求川普政府將所有變更「恢復原貌」，並且每周提交進度報告。她指出：「如果排除了那些貢獻、奮鬥和成就我國故事重要部分的群體經歷，就無法忠實講述歷史。」