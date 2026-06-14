WSJ：白宮上演暴力盛宴 川普為鞏固基本盤

UFC主席懷特(右)與川普總統4月在佛州邁阿密觀賞格鬥比賽。(美聯社)

川普 總統史無前例地在14日晚間於白宮 南草坪舉辦UFC(Ultimate Fighting Championship，終極格鬥冠軍賽)大賽，吸引數以萬計的民眾前來華府觀賞。華爾街日報分析，川普是押注暴力的UFC大賽來鞏固基本盤的支持者，強調他是一名經得起重擊的硬漢，重振其近來日益下滑的聲威。

華爾街日報報導，德里切爾(Justin Dritschel)開車7小時，只為觀看在白宮南草坪上一場精彩的格鬥比賽－或許還能看到一些血腥場面。

36歲的德里切爾來自紐約州 ，他說：「親眼目睹這一切，感覺太不真實了，這簡直就像現實版的羅馬鬥獸場。」

成千上萬的人在上周末湧進華府，觀看於周日晚間舉行的UFC籠鬥比賽，以此慶祝美國獨立250周年和川普總統80歲生日。德里切爾就是其中之一。

這場賽事凸顯川普將總統職位與極限格鬥運動進行了前所未有的融合，他旨在打破傳統模式，重新拉近總統與那些感到被華府疏遠的選民之間的距離。

綠意盎然的白宮南草坪原本以復活節彩蛋活動和接待世界各國領袖而聞名，如今卻搖身一變，成為一場暴力盛宴的舞台。這場盛宴令格鬥迷興奮不已，但也激怒了批評人士，加劇了運動與政治間的碰撞。

德里切爾在談到川普時表示，「我相信他知道自己會遭到強烈反對，但他就是這樣的人。他從不害怕別人的意見。」他說：「他已經做了兩屆總統，他還在乎什麼呢？」

對於最近遭到一連串挫敗的川普總統而言，這場在白宮草地上的格鬥可能正是他需要的。

陷入僵局的伊朗戰爭，國會期中選舉迫近，汽油和食品價格飆升，引發通膨，使得川普的支持率已接近谷底。此外，他接連遭遇官司敗訴，甚至有共和黨議員都開始公開反對他。民調顯示，他在年輕男性族群的支持率正在下降，而年輕男性正是UFC的關鍵受眾群體，曾協助川普在2024年贏得大選。

對川普而言，14日是一次前所未有的表演機會。他的前任拜登(Joe Biden)曾把這塊草坪改造成溜冰場，也是一次將運動與政治融合。然而選擇的運動項目恰恰也反映白宮主人的個人與政治風格。

川普總統上個月在白宮橢圓形辦公室舉行記者會，他身邊站著好幾位要在周日參加格鬥比賽的選手。川普說道：「有些人能承受打擊，有些人則不能。」「在生活中，能夠承受打擊總是好事。」

UFC也從中受益。國務院11日與UFC達成協議，將利用綜合格鬥這項運動開展海外「體育外交」，以「培養美國價值觀，例如紀律、體育精神和卓越」。國務卿魯比歐(Marco Rubio)甚至將UFC的崛起與美國一些歷史壯舉，例如人類登陸月球相提並論。