5月CPI大漲4.2% 3年新高 川普：我愛通膨 戰後會降

美國5月CPI年增4.2%，創下三年來新高；川普總統表示「戰爭結束後，通膨就會下降」。（歐新社）

勞工統計局10日公布，5月消費者物價指數(CPI)較去年同期大幅上漲4.2%，高於4月的3.8%，連續第三個月攀升，創下2023年4月以來最高年漲幅。面對通膨數據，川普 總統回應「我愛通膨」令外界傻眼；川普重申，伊朗 戰爭結束後，通膨就會下降。

能源價格飆升 漲幅逾全月60%

官方CPI數據顯示，若與前幾個月相比，5月CPI上漲0.5%，低於4月的0.6%，以及3月的0.9%。剔除波動較大的食品與能源項目後，核心CPI年增2.9%，月增0.2%。

美聯社分析，這波通膨主要受能源價格影響，政府數據顯示，能源漲幅占5月整體月漲幅超過60%。

伊朗關閉荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，導致全球約20%的石油供應受阻；美國能源情報署(EIA)數據顯示，汽油零售均價從4月中旬的每加侖約4.04元，攀升至5月中旬的4.49元。

美國汽車協會(AAA)數據顯示，目前汽油價格雖然回落至全國均價4.16元，但自3月以來，始終維持在每加侖4元以上。

面對通膨數據，川普總統的回應令人傻眼。「國會山莊報」報導，當川普被問及是否擔憂最新通膨數據時表示，「不，我很喜歡，這些數字很棒」。

川普強調「我愛通膨」，指美國近期摧毀伊朗數百萬桶石油儲備及22艘船艦，油價因此受影響。

川普補充說道，伊朗戰爭之前，美國的經濟狀況達到歷史高峰。他說：「我們剛剛締造史上最高股市紀錄、史上最高的401k退休帳戶，一切都很順利，但我必須說，我不得不這麼做，因為伊朗很快就會擁有核武器，我們必須出手攻擊。」

川普政府持續主張，一旦中東衝突結束，通膨與油價便會迅速回落；然而，就在川普發言前夕，美軍再度空襲伊朗，伊朗也反擊中東多國，原油價格隨即回到每桶90元以上。

華許下周首次會議 預估利率不變

華爾街日報報導，通膨居高不下讓聯準會(Fed)陷入兩難，聯準會新主席華許(Kevin Warsh)下周將主持就任以來首次政策會議，市場預期利率將暫時維持不變，但會後聲明可能刪除「下一步傾向降息」的措辭。

芝加哥商品交易所(CME)利率期貨顯示，華爾街投資人預期聯準會將在12月升息，反轉市場年初原本預期今年兩度降息的期待。

通膨全面衝擊民眾生活，服裝月增0.3%，年增4.8%；機票5月上漲2.7%，年增近27%；電費月增0.6%，年增5.9%；食品雜貨相對溫和，月增僅0.1%，年增2.7%。

通膨分析機構「Inflation Insights」經濟學者夏立夫(Omair Sharif)指出，「我認為我們距離脫離通膨困境還差得遠」， 育兒、居家照護及牙科等費用的漲幅，仍遠高於聯準會的2%通膨目標。

油價不斷上漲，這波通膨主要受能源價格影響。（路透）