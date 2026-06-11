世界盃／記者、裁判也被拒入境 川普：對的人才能來

世界盃11日開踢，球迷已迫不及待提前到場，但有多國球迷乃至記者、裁判均被美國拒之門外。圖為墨西哥市聚集的球迷，等待墨西哥與南非的揭幕戰。(歐新社)

美加墨世界盃 11日揭幕，但川普 政府的限制入境政策，多國球迷乃至記者、裁判均被拒門外。

綜合今日美國報、英國廣播公司(BBC)報導，48個參賽國裡，超過四分之一國家的球迷面臨入境禁令或嚴苛的簽證 限制，11個參賽國公民的被拒簽率逾4成，最新遭擋於門外是來自索馬利亞的裁判阿爾坦(Omar Artan)。

總統川普對此的回應是︰要確保「對的人」才能入境。

川普10日在接受媒體採訪時表示，他的政府正謹慎地決定哪些人可以入境美國，「我們正密切合作，確保只有對的人才能進入」。

白宮也發聲明指出，經聯邦海關與邊境保護局(CBP)進一步審查，發現有關阿爾坦的一些不利信息，包括與恐怖組織可疑分子有關聯，根據「移民和國籍法」，阿爾坦不符合入境美國的資格。

儘管國際足總(FIFA)聲稱與美國政府密切合作，但在阿爾坦一事上卻無能為力。發言人表示，「國際足總不參與東道國的移民程序，包括簽證裁決…與以往的賽事一樣，主辦國政府最終決定誰能獲得簽證以及誰能入境」。

阿爾坦並非唯一入境美國時遇到麻煩的人，來自伊朗及非洲多國已獲國際足總登記的記者，同樣在入境時面臨種種挑戰。伊拉克隊前鋒侯賽因(Aymen Hussein)上星期在芝加哥機場被盤問數小時，雖最終獲准入境，但球隊攝影師卻被擋門外。

國際足總主席主席英凡提諾(Gianni Infantino)去年在消除外界對入境美國的擔憂時，曾保證「所有人都將受到歡迎」參加世界盃，結果證明是個空話。

另外美聯社報導，聯合國人權事務高級專員圖克(Volker Türk) 10日公開呼籲各國，特別是美國，「徹底反思現行移民政策」，並警告本屆世界盃開幕前已出現「種族歧視、監控及移民執法」等問題。

他在日內瓦總部的記者會說，希望在世界盃期間，能夠重新審視目前在美國看到的那些不幸政策，強調全球性體育賽事，應該是「世界團結、和平匯聚一堂的地方」。