我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多千層麵滿滿邪惡起司 特價吃吃看「一試成主顧」

美伊談判進入深水區 美特使已暗訪機密核實驗室

美軍營救阿帕契機組員過程曝 首度派出「海盜」無人艇2小時建功

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍的全球自主偵察艇隸屬無人水面載具中隊第3中隊，2024年5月在加州舉行成軍典...
美軍的全球自主偵察艇隸屬無人水面載具中隊第3中隊，2024年5月在加州舉行成軍典禮，遠端操作無人艇。圖為示意圖，並非「海盜」無人艇。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美軍首次出動海盜無人艇，執行海上救援任務並成功救回阿帕契機組員。
  • 重點二：兩名機組員落海後被無人艇接上，再由直升機轉送撤離，全程約兩小時。
  • 重點三：海盜由Saronic製造，具AI能力且成本較低，凸顯無人載具戰術價值。

紐約時報報導，美軍一架阿帕契攻擊直升機9日在荷莫茲海峽附近遭伊朗無人機擊落，2名機組員落入阿曼外海。危急時刻，前往救人的並非傳統救難船或軍艦，而是美國海軍「海盜」（Corsair）無人艇。這艘造價120萬美元、結合AI技術的海上無人載具，先鎖定並接上落海的2名機組員，再將兩人送往海上接應位置，由直升機吊掛撤離，全程約2小時完成。這是美軍首次由無人艇執行海上救援。

根據美國中央司令部，這架阿帕契在美東時間8日晚間7時33分墜毀，機上一名飛行員與一名砲手落入阿曼外海水域。美國海軍隨後出動由第五艦隊第59特遣隊遠端操作的「海盜」無人艇執行救援，並在2小時內完成任務。

中央司令部發言人霍金斯9日表示，選用海盜是基於距離與能力因素，該無人艇外型類似快艇，先找到2名機組員，讓他們登艇後載往海上另一處接應地點；隨後另一架直升機轉送離開。

「海盜」無人艇長約24英尺（約7.3公尺），由美國國防科技新創公司Saronic Technologies製造，以柴油為燃料，最高航速可達35節，最多可承載1000磅（454公斤），航程超過1000海里（約1852公里）。根據市場研究公司Sacra報告，每艘造價估計約120萬美元，相較傳統軍用船艦成本低廉。

中央司令部司令庫柏2022年10月在一場區域演習後表示，這類無人艇可整合AI技術，分析感測器偵測到的行為模式，再將結果分享給區域內指揮官與艦艇。

根據路透，海上無人艇用途日益多元，不再只是偵察工具，也逐漸被運用於更高風險的軍事任務。這類無人載具可執行海上監視、偵測水雷及追蹤敵方活動，部分也正被改裝為作戰平台，從例行巡邏到高危險任務都能派上用場。

海軍官員表示，由於有人艦艇數量不足，無法持續掌握中東水域動態，這些無人載具可強化美國第五艦隊偵測走私與伊朗惡意活動的能力。第59特遣隊成立於2021年，設於巴林，負責在中東水域操作各式自主水面無人載具與空中無人機，3月下旬開始在區域操作海盜無人艇。

阿帕契是美軍目前在該區域執行任務的最具威懾力機型之一。一名美國官員稍後表示，這架直升機是被伊朗一架單向攻擊無人機擊落。伊朗國家廣播機構則引述一名未具名軍方官員說法，警告不要「以軍用直升機墜毀為藉口，再度發動敵方侵略」，暗示德黑蘭並不負責。

精華 FAQ

  • 阿帕契墜毀後，美軍派第五艦隊第59特遣隊遠端操作的海盜無人艇前往現場，先定位並接上兩名機組員，再送往接應點，由直升機吊掛撤離，約兩小時完成。

  • 海盜長約24英尺，以柴油驅動，最高可達35節，航程超過1000海里，載重約454公斤，且造價約120萬美元，兼具速度、續航與成本優勢。

  • 這是美軍首次以無人艇執行海上救援，顯示自主水面載具已不只用於偵察，也可支援高風險任務，補足有人艦艇不足並提升第五艦隊反應能力。

紐約時報 伊朗 荷莫茲海峽

上一則

NBA總冠軍賽第四場觀賽派對 10日晚重回麥迪遜廣場花園

下一則

尼克、馬刺爭霸 第四場比賽轉售票價大跌 降幅逾6000元

延伸閱讀

美軍阿帕契墜荷莫茲海峽 派無人艇救援成功創首例

美軍阿帕契墜荷莫茲海峽 派無人艇救援成功創首例
紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息
再度交火...美擊落無人機後轟雷達站 伊朗射7枚飛彈襲「敵方基地」

再度交火...美擊落無人機後轟雷達站 伊朗射7枚飛彈襲「敵方基地」
美軍空襲伊朗 報復阿帕契遭擊落 川普口中的核協議再添變數

美軍空襲伊朗 報復阿帕契遭擊落 川普口中的核協議再添變數

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

2026-06-05 09:08
川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

2026-06-05 21:38
川普總統。(路透)

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

2026-06-07 15:10
國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。(美聯社)

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

2026-06-05 20:46
川普全力推動廢除日光節約時間，還親自打電話給議員遊說。(美聯社)

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

2026-06-06 09:35

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
打破二手車折舊定律 豐田RAV4油電車在美舊車價竟超越新車

打破二手車折舊定律 豐田RAV4油電車在美舊車價竟超越新車
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了