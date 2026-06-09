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批霍楚簽署庇護法案 霍曼：將派ICE探員部署紐約 規模空前

編譯陳韻涵／綜合報導
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邊境沙皇霍曼表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)
邊境沙皇霍曼表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：霍曼警告將在紐約市部署空前規模的ICE探員。
  • 重點二：導火線是霍楚簽署限制地方配合移民執法的庇護法案。
  • 重點三：霍楚與曼達尼都批評聯邦強硬做法，主張地方專注本地治安。

「邊境沙皇」(border czar)霍曼(Tom Homan)於8日警告，紐約市將迎來規模空前的移民與海關執法局(ICE)部署行動，藉此回應紐約州長霍楚(Kathy Hochul)近期簽署的一系列庇護法案。

霍曼8日接受「福斯新聞」(Fox News)節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)訪問透露，他已審閱一份具體行動計畫，「你們將會看到比以往任何時候都多的ICE探員出現在紐約市街頭，我不會告訴你們確切時間點，但即將到來」。

霍曼表示，「我會信守承諾，我們將派更多ICE探員到紐約，因為他們破壞ICE在郡監獄裡安全逮捕的效率。」

紐約郵報報導，這起聯邦與地方執法衝突的導火線，是霍楚5月下旬簽署的一套法案；該法案禁止執法人員在行動中配戴面罩，阻止州與地方執法部門參與民事移民執法，同時禁止聯邦當局使用州與地方設施執行移民法。

此外，該法案禁止ICE進入醫院、公園等大部分公共場所，且禁止地方警察與聯邦移民當局進行任何形式的「資訊合作」，例如警察在拘留疑似無證移民後通報ICE。

「國會山莊報」報導，霍曼認為，若ICE能與監獄官員合作，便可減少深入社區執法，降低引發恐慌的風險。

霍曼強調，霍楚簽署的法案迫使聯邦當局「派一整個團隊進入社區，尋找一個不想被找到的人」，行動風險大幅提高。

對於霍曼的威脅，霍楚8日在曼哈頓一場記者會上駁斥霍曼的做法與川普總統的承諾相悖。

霍楚表示，川普曾當面告訴她，除非她主動提出要求，否則不會加派聯邦探員到紐約市。她說：「我現在不會提出要求，未來也永遠不會。」

霍楚重申，紐約並非「罪犯的庇護州」，立法初衷是讓地方警力專注於本地犯罪，而非配合聯邦移民執法。她說：「在紐約，地方警察應該專注於打擊本地犯罪，而不是把那些被ICE從街頭、學校、披薩店、家中帶走的人關進監獄，我不會參與這些行動。」

霍楚對ICE喊話說：「去別的地方執行你們的任務吧。」

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)強烈批評霍曼的言論，稱ICE突襲行動「殘酷、不人道」，且對公共安全毫無益處，呼籲徹底廢除ICE。他表示，許多紐約市民都有同感，主張應回歸「以人為本的移民體系」。

紐約州長霍楚上月底簽署連串包括禁止蒙面執法的移民法案，邊境沙皇霍曼警告將派遣大量...
紐約州長霍楚上月底簽署連串包括禁止蒙面執法的移民法案，邊境沙皇霍曼警告將派遣大量ICE探員到紐約執法。（路透）

精華 FAQ

  • 他表示原因是霍楚簽署的庇護法案削弱了ICE在郡監獄的安全逮捕效率，迫使聯邦人員深入社區執法，增加風險並可能引發恐慌。

  • 法案禁止地方與州執法人員參與民事移民執法，也限制聯邦使用州地設施，並禁止地方警察與ICE進行資訊合作，例如通報拘留者。

  • 霍楚強調紐約警力應專注本地犯罪，拒絕配合聯邦移民行動；曼達尼則批評ICE突襲殘酷不人道，主張廢除ICE並建立以人為本制度。

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