ICE要求120萬人資料 IRS僅比對4.7萬 報告：個資恐外洩

財政部IRS與國土安全部ICE在2025年達成協議，共享稅務資訊，支持川普政府的大規模驅逐無證移民政策。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： ICE提交120萬人資料要求比對，IRS最終僅核實4.7萬筆。

ICE提交120萬人資料要求比對，IRS最終僅核實4.7萬筆。 重點二： TIGTA報告指出，兩機構資料格式不一致導致自動配對失準。

TIGTA報告指出，兩機構資料格式不一致導致自動配對失準。 重點三：專家警告稅務資料共享恐違法，並帶來納稅人個資外洩風險。

聯邦財政部與國土安全部(DHS)2025年達成協議，國稅局(IRS ) 允許移民 和海關執法局(ICE )共享稅務資訊，以支持川普政府的大規模驅逐無證移民政策。根據協議，ICE會向IRS提供懷疑非法居住者的姓名和地址，隨後IRS會比對及核實。但最新公布的報告指出，在ICE提交的120萬人資料裡，IRS僅準確比對4.7萬人，質疑存在資訊外洩安全風險。

綜合政治網媒、美聯社報導，財政部稅務管理督察長辦公室(TIGTA)8日公布對協議的督察報告。2025年協議簽署後，ICE要求IRS提供超過120萬人的地址信息，但IRS未能持續準確的將納稅人資訊與ICE的紀錄作出對比及核實，最終只提供了約4.7萬人的最後已知地址。

報告指出，ICE根據協議將非法入境移民的姓名、地址、驅逐令日期及其他能幫助IRS確認身分的資料提交給IRS，以便作出交叉比對及核對，然而ICE的資料格式與IRS的匹配標準不一致，結果造成錯誤。

例如當姓名寫法在兩個機構的文件裡出現細微差別時，IRS就無法比對地址數據：又或將不完整或不準確的地址標記為有效地址。

TIGTA在報告裡的結論是，IRS與ICE的自動配對流程存在缺陷。負責審查及評估的TIGTA副督察長拉曼納(Nancy A. LaManna) 在報告中未有提出任何建議，只表示將與國土安全部督察長辦公室分享審查過程中發現的問題。

川普政府利用納稅人資訊來識別、驅逐無證移民的措施，從一開始即引發爭議及訴訟，這份審查報告正是對此手法的首次重大檢討。

IRS通常要嚴格保護納稅人的稅務信息，禁止非法洩露。根據「稅法」第6103節的條款，在法院命令下，IRS可以與執法機構分享稅務資料，但只用於調查及起訴非稅務犯罪。

今年2月，一位聯邦法官裁定，IRS向ICE披露納稅人機密資訊違反了法律，他所指的正是TIGTA報告中提到的4.7萬起信息共享個案。