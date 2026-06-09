犯案定罪褫奪公民權 川普政府再砍17人國籍 包括1華人

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普政府對17名歸化公民展開史上最大規模取消國籍行動。

川普政府對17名歸化公民展開史上最大規模取消國籍行動。 重點二： 其中包括一名來自中國、居住喬治亞州的移民郭新成。

其中包括一名來自中國、居住喬治亞州的移民郭新成。 重點三：案件多涉及隱瞞前科、身分或不符良好品德等入籍條件。

哥倫比亞 廣播公司(CBS)8日報導，川普 政府推出迄今規模最大的取消國籍行動，將以移民 詐欺罪名再取消17名美國公民的國籍，包括一名住在喬治亞州、來自中國的移民。歸化入籍的美國國民遭到取消國籍之後，將恢復到先前的身分，通常是擁有永久居留權，失去身為美國公民的所有法律權益，例如免於受到遣返的保障。

司法部官員說，這波行動將是美國政府有史以來對於取消國籍權力的最大規模使用。川普總統重返白宮之後推動大規模驅逐行動迄今，政府很少動用取消國籍權力。

根據統計，1990年到2017年間，司法部平均每年提出11起取消國籍案件的相關訴訟。

聯邦法律允許政府針對透過詐欺手段取得美國公民身分的外籍人士取消國籍，例如在申請入籍過程中隱瞞犯罪前科等事實。不過，取消國籍的過程耗時冗長、過程複雜且很少執行，政府官員必須在聯邦法院的民事或刑事訴訟中說服法官剝奪歸化入籍者的美國國籍。

最新一輪有17名美國公民面臨取消國籍，其中包括暴力犯、重罪犯、兒童性侵犯、詐欺犯以及移民詐欺犯。某些案例是申請人不符合入籍資格，包括缺乏「良好品德」(good moral character)。

根據提交至喬治亞州聯邦法院的一份起訴文件，出生於中國的被告郭新成(Victor San Shing Kwok，音譯) 被控在申請永久居留權以及之後申請公民身分時，隱瞞自己曾以另一個名字Xin Cheng Guo申請過移民案件。

郭新成最初於1994年以Xin Cheng Guo之名申請移民福利，但在1996年遭駁回並被下令遣返。檢方指稱，他未依命令離境，之後在與一名美國公民結婚後，又以Victor San Shing Kwok的名字重新申請移民福利。

政府指控，在後續申請永久居留權及公民身分時，郭新成未揭露自己先前的移民程序和遣返命令，以及曾使用其他身分。根據起訴文件，今年3月完成的一項指紋分析認定，這兩個名字實為同一人。

17人名單還包括：涉嫌性侵女兒的海地移民、性侵15歲以下兒童而遭定罪的南斯拉夫移民、接收未成年人情色影像而遭定罪的墨西哥移民、被控性侵兒童的哥倫比亞前天主教神父、坦承對兒童性犯罪的菲律賓移民、提交H-1B工作簽證申請假資料的印度移民等。