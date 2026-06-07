紀念諾曼第登陸82周年 赫塞斯訪法演說 籲歐洲處理移民問題

國防部長赫塞斯6日在法國舉行的諾曼第登陸82周年紀念活動上致辭，提醒歐洲應對他所謂的移民「入侵」問題。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 赫塞斯在諾曼第紀念D-Day時，呼籲歐洲正視移民入侵問題。

赫塞斯在諾曼第紀念D-Day時，呼籲歐洲正視移民入侵問題。 重點二： 他強調歐洲盟國應為自身防務承擔更多責任，與美國並肩作戰。

他強調歐洲盟國應為自身防務承擔更多責任，與美國並肩作戰。 重點三：其攜六名子女赴法引發維安與公器私用質疑，五角大廈為其辯護。

國防部長赫塞斯 6日在法國北部發表紀念二戰諾曼第登陸(D-Day)82周年的演說，呼籲歐洲應對他所謂的移民 「入侵」問題，並敦促歐洲各國為自身防務承擔更多責任。

法新社報導，赫塞斯(Pete Hegseth)出席在諾曼第(Normandy)寇維爾蘇梅(Colleville-sur-Mer)美軍墓園舉行的紀念活動，但不會參與稍後的主要國際紀念儀式。

赫塞斯表示：「遺憾的是，如今歐洲各地海灘正受到不同危險意識形態的衝擊。」他說：「船隻與人員不斷抵達西班牙、義大利 、希臘與保加利亞的海灘。」「歐洲各國政府何時才會採取行動應對這場入侵？或者為時已晚？」

他這番言論呼應了川普總統政府的觀點，即大規模移民對歐洲文明構成威脅。

此外他也強調，儘管美國將帶頭領導，「有能力的盟友必須與我們並肩作戰，在關鍵時刻共同站在最前線」。

赫塞斯指出：「只有靠實力才能確保和平。」他並未明確提及美國與以色列對伊朗發動的戰爭。現場聽眾包括法國國防部長沃特蘭(Catherine Vautrin)。

他同時表示：「這樣的實力需要大西洋兩岸共同努力，並以做好戰備、共享軍事能力與堅定不移的政治意志作為後盾。」

赫塞斯赴法國參加諾曼第登陸82周年紀念活動，也因帶著六名子女同行，引發外界對安保資源與公器私用的質疑。 五角大廈表示，他會自行負擔家人旅行費用，但未說明額外維安成本是否由公帑支應。

相關畫面顯示，赫塞斯與妻子珍妮佛(Jennifer Hegseth)及孩子們一同抵達巴黎，從美軍專機下機後，沿著紅毯進入接待區，場面與一般防長出訪明顯不同。 一名前任官員說，他「從沒見過整個家庭一起去」，也直言這會讓負責保護防長的團隊承受額外壓力。

消息人士指出，軍方刑事調查局(CID)原本就負責赫塞斯的海外與國內維安，如今又要處理他前段婚姻與現任家庭相關的安全需求，任務量已明顯膨脹。一名現職陸軍官員更說，額外成本已讓機關承受負擔，甚至影響訓練與部分刑案調查。

五角大廈發言人則替赫塞斯辯護，稱他「遵守所有倫理規範、法規與指引」，並強調部門旅行規定一體適用、會保護納稅人資源。外界質疑，在伊朗戰事帶來更高威脅的情況下，防長帶著大批家屬出訪，是否會排擠本應優先投入的安全與執法資源。