紀念諾曼第登陸82周年 赫塞斯訪法演說 籲歐洲處理移民問題
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國防部長赫塞斯6日在法國北部發表紀念二戰諾曼第登陸(D-Day)82周年的演說，呼籲歐洲應對他所謂的移民「入侵」問題，並敦促歐洲各國為自身防務承擔更多責任。
法新社報導，赫塞斯(Pete Hegseth)出席在諾曼第(Normandy)寇維爾蘇梅(Colleville-sur-Mer)美軍墓園舉行的紀念活動，但不會參與稍後的主要國際紀念儀式。
赫塞斯表示：「遺憾的是，如今歐洲各地海灘正受到不同危險意識形態的衝擊。」他說：「船隻與人員不斷抵達西班牙、義大利、希臘與保加利亞的海灘。」「歐洲各國政府何時才會採取行動應對這場入侵？或者為時已晚？」
他這番言論呼應了川普總統政府的觀點，即大規模移民對歐洲文明構成威脅。
此外他也強調，儘管美國將帶頭領導，「有能力的盟友必須與我們並肩作戰，在關鍵時刻共同站在最前線」。
赫塞斯指出：「只有靠實力才能確保和平。」他並未明確提及美國與以色列對伊朗發動的戰爭。現場聽眾包括法國國防部長沃特蘭(Catherine Vautrin)。
他同時表示：「這樣的實力需要大西洋兩岸共同努力，並以做好戰備、共享軍事能力與堅定不移的政治意志作為後盾。」
赫塞斯赴法國參加諾曼第登陸82周年紀念活動，也因帶著六名子女同行，引發外界對安保資源與公器私用的質疑。 五角大廈表示，他會自行負擔家人旅行費用，但未說明額外維安成本是否由公帑支應。
相關畫面顯示，赫塞斯與妻子珍妮佛(Jennifer Hegseth)及孩子們一同抵達巴黎，從美軍專機下機後，沿著紅毯進入接待區，場面與一般防長出訪明顯不同。 一名前任官員說，他「從沒見過整個家庭一起去」，也直言這會讓負責保護防長的團隊承受額外壓力。
消息人士指出，軍方刑事調查局(CID)原本就負責赫塞斯的海外與國內維安，如今又要處理他前段婚姻與現任家庭相關的安全需求，任務量已明顯膨脹。一名現職陸軍官員更說，額外成本已讓機關承受負擔，甚至影響訓練與部分刑案調查。
五角大廈發言人則替赫塞斯辯護，稱他「遵守所有倫理規範、法規與指引」，並強調部門旅行規定一體適用、會保護納稅人資源。外界質疑，在伊朗戰事帶來更高威脅的情況下，防長帶著大批家屬出訪，是否會排擠本應優先投入的安全與執法資源。
他在法國北部的紀念場合發言時，聚焦歐洲移民問題，稱部分海岸正遭受「入侵」，並質疑各國政府何時才會採取更強硬行動。 赫塞斯主張歐洲國家必須承擔更多自我防衛責任，不能只依賴美國；他強調盟友應在關鍵時刻並肩作戰，共同維持嚇阻與和平。 因他帶著六名子女和妻子同行，外界擔心會增加維安與行政成本，並占用資源；五角大廈雖稱家人費用自理，但未清楚說明額外保護支出。
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他在法國北部的紀念場合發言時，聚焦歐洲移民問題，稱部分海岸正遭受「入侵」，並質疑各國政府何時才會採取更強硬行動。
赫塞斯主張歐洲國家必須承擔更多自我防衛責任，不能只依賴美國；他強調盟友應在關鍵時刻並肩作戰，共同維持嚇阻與和平。
因他帶著六名子女和妻子同行，外界擔心會增加維安與行政成本，並占用資源；五角大廈雖稱家人費用自理，但未清楚說明額外保護支出。
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