川普狠批歐巴馬總統中心「災難」 執行長：歡迎參觀

向位於芝加哥的歐巴馬總統中心（Obama Presidential Center）。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普再度批評歐巴馬總統中心，稱其為徹底災難並質疑超支延宕。

川普再度批評歐巴馬總統中心，稱其為徹底災難並質疑超支延宕。 重點二： 歐巴馬基金會執行長賈瑞特回應，歡迎川普親自到芝加哥參觀評斷。

歐巴馬基金會執行長賈瑞特回應，歡迎川普親自到芝加哥參觀評斷。 重點三：總統中心預計6月19日開放，門票已售罄至8月底，總成本達8.5億美元。

據今日美國(USA TODAY)報導，川普 總統近年來仍頻繁提及已於近十年前卸任的前總統歐巴馬 。

最近，川普多次談到林肯紀念堂倒映池(Lincoln Memorial Reflecting Pool)的整修工程，並批評歐巴馬任內未能完成這項地標修復工作。他也表示，任何未來旨在終結伊朗 衝突的協議，都將有別於歐巴馬政府當年推動的伊朗核協議。對此，歐巴馬曾在接受脫口秀主持人史蒂芬柯貝爾(Stephen Colbert)訪問時表示，他認為川普之所以批評該協議，只因那是自己任內推動的政策，而這種情況「似乎已成為一種模式」。

除了政策議題外，川普近期也將矛頭指向位於芝加哥的新建歐巴馬總統中心(Obama Presidential Center)。5月30日，他在社群媒體上發布一張經過變造的圖片，畫面中停車場擺放著一個巨大的垃圾桶，並以「歐巴馬總統圖書館」作為標題。此外，他也於2月22日在Truth Social發文，批評歐巴馬總統中心是一場「徹底的災難」，指稱該計畫不僅超出預算，也出現工程延宕。

對於川普的批評，歐巴馬基金會(Obama Foundation)執行長賈瑞特(Valerie Jarrett)於6月3日在中心媒體預覽活動時表示，「我們歡迎大家親自前來評斷。訪客來到這裡時，將看到一座令人驚豔的園區…如果川普先生願意親自參觀，我們非常歡迎，也樂意安排導覽。」

截至目前，白宮尚未回應川普是否有意前往參觀。

這座歷時近十年、耗資約8.5億美元打造的歐巴馬總統中心，預計將於本月正式對外開放。以下為相關資訊：

．歐巴馬總統中心何時開幕？

6月19日正式開放。截至6月3日，參觀門票已售罄至8月底。

．歐巴馬總統中心位於何處？

博物館及周邊園區坐落於芝加哥南區(South Side)的傑克森公園(Jackson Park)，鄰近芝加哥大學(University of Chicago)以及葛里芬科學工業博物館(Griffin Museum of Science and Industry)。

．歐巴馬總統中心耗費多少時間與資金？

歐巴馬基金會於2015年宣布將在芝加哥興建總統中心，並於隔年選定傑克遜公園作為基地。由於該公園被列入美國國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)，整項計畫歷經數年的聯邦審查程序。

期間，總部位於芝加哥的非營利組織「保護我們的公園」(Protect Our Parks)曾提起訴訟，試圖阻止工程在這處歷史地點進行，但相關訴訟最終均遭法院駁回。

此外，部分社區團體也擔憂，總統中心落成後可能推升周邊房價與生活成本，進而導致原有居民被迫遷離。對此，基金會表示，中心每年預計吸引約75萬人次參訪，並創造約300個永久性工作機會，為社區帶來投資與經濟效益。芝加哥市議會亦已通過鄰近社區的可負擔住宅法案，以因應相關影響。

歐巴馬基金會於2021年正式動工時，預估總工程經費約為5億美元；然而，基金會近期更新的估算顯示，整體成本已攀升至8.5億美元。

．中心內有哪些設施？

歐巴馬總統中心主要設施包括：需購票入場參觀的博物館、公民活動中心(Civic Center)、咖啡館與餐廳、運動中心、芝加哥公共圖書館分館以及其他多項公共設施。