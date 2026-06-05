耗資8.5億 芝加哥「歐巴馬總統中心」6/18開幕 園區導覽1次看

圖書館外由藝術家普里耶設計的「彎弓」，巧妙形成入口。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 芝加哥歐巴馬總統中心6月18日開幕，園區隔日對外開放參觀。

芝加哥歐巴馬總統中心6月18日開幕，園區隔日對外開放參觀。 重點二： 總耗資8.5億美元、占地19.3英畝，被視為南區近百年最大投資。

總耗資8.5億美元、占地19.3英畝，被視為南區近百年最大投資。 重點三：園區結合圖書館、體育設施與餐飲空間，主打社區振興與教育。

座落於歷史悠久的傑克森公園(Jackson Park)旁邊的「歐巴馬 總統中心」(Obama Presidential Center)，18日即將舉行開幕典禮，隔天便開放一般民眾參觀。園區占地19.3英畝、興建成本耗資8億5000萬元，堪稱芝加哥 南區過去一個多世紀以來規模最大投資，估計每年將吸引70萬遊客參觀。

前總統歐巴馬與許多芝加哥民眾都希望「歐巴馬總統中心」能夠成為芝加哥經濟困難地區的引擎，歐巴馬當年正是以社區組織倡議人士以及州參議員的身分展開政治生涯。

「歐巴馬總統中心」一路走來面臨許多波折，原本估計成本約3億元，實際興建時間比原訂計畫拖延約五年，除了因為環保人士提告導致施工耽擱之外，新冠疫情的發生也造成延宕。

「歐巴馬總統中心」園區包括公共圖書館、符合NBA標準的籃球場，還有遊樂場、花園、可以用來表演或演講的禮堂、錄音室、教學廚房、教室空間以及冬季雪橇坡。冬季雪橇坡是在前第一夫人米雪兒‧歐巴馬要求之下設置，希望芝加哥多雪冬季期間能有適合全家大小遊樂的場所。圖書館裡的閱讀椅是歐巴馬特別挑選的。

歐巴馬圖書館內的總統閱覽室。（歐新社）

園區裝有地熱供暖與冷卻系統，安裝507塊太陽能板。中心裡有附設咖啡廳、餐廳與酒吧，提供餐點包括「歐巴馬家庭私房肉醬燉豆」(Obama family chili)與「歐巴馬漢堡」(Obama burger)。

餐廳提供的飲料幾乎都是無糖，符合米雪兒‧歐巴馬擔任第一夫人期間推動減少兒童肥胖症、鼓勵健康生活型態的理念。

建築群中心焦點是225呎高的方型花崗岩尖碑。歐巴馬發表「塞爾瑪到蒙哥馬利」(Selma-to-Montgomery)民權遊行50周年紀念演說的內容，成為多層樓高的混凝土文字裝置藝術。

塔樓某些樓層開放免費參觀，但歐巴馬文物區與橢圓形辦公室複製區則需要購買門票。成人門票30元，成為美國總統圖書館門票的最昂貴價格。

歐巴馬幼兒園時期的手印也在展覽之列，標註他幼年使用名字「巴瑞」(Barry)。

承擔「歐巴馬總統中心」某些基礎設施成本負擔的伊利諾州居民，每周二可以免費入場，其他日子享有減價4元的優惠。

造價8.5億、位於芝加哥的歐巴馬中心，將於18日開幕。（美聯社）