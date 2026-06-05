OpenAI傳提議美政府入股 全民共享AI效益？拉川普護航？
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美國數位媒體「美國新聞」（NOTUS）引述知情人士報導，美國資深官員已與OpenAI等主要人工智慧（AI）業者初步討論，讓聯邦政府取得部分股權的可能性。
據報導，川普總統展開第二任期以來，OpenAI執行長奧特曼已定期與川普政府資深官員討論這個構想。
知情人士說，奧特曼去年初在與川普的一次對話中，首度向川普提出這個概念，最近幾周也再次與政府資深官員討論，認為這是把AI經濟效益更廣泛地分配給大眾的方式之一。
知情人士透露，這場討論聚焦於讓OpenAI等業者自願提供股權給聯邦政府，政府接著能把獲得的報酬投入公共用途，例如發放股利給所有美國家庭，但目前規畫還在進行中，細節也還沒確定。
這個消息曝光之際，正值OpenAI和Anthropic準備推動首次公開發行股票（IPO），同時尋求緩解公眾對AI所造成經濟衝擊的憂慮，若政府能以AI獲利發放股利或其他公眾利益，有助緩和這些疑慮，確保這項建立在人類集體知識之上的科技效益，不會只嘉惠一小群企業人士。
知情人士說，Anthropic並未與川普政府討論提供股權給政府。
然而，這類安排也可能帶來全新的治理挑戰，因為若美國入股，形同身兼股東與監管部門，身分有所衝突，而且也可能提高政府紓困的誘因。
知情人士說，AI業者轉讓股權給政府的法律機制，仍不明確，可能成為落實這個構想的阻礙，目前也還不清楚談判進展，幾名人士警告，這項交易最終可能告吹。白宮發言人拒絕置評。
雙方初步討論讓聯邦政府取得OpenAI等AI業者部分股權，未來若產生收益，政府可將報酬用於公共用途，例如向美國家庭發放股利。 奧特曼認為，AI建立在集體知識之上，其經濟利益不應只由少數企業獨享，若政府入股並分享收益，可更廣泛分配AI紅利。 主要風險在於政府同時成為股東與監管者，可能產生利益衝突，也可能增加紓困誘因；此外，股權轉讓的法律機制尚不明確。
精華 FAQ
雙方初步討論讓聯邦政府取得OpenAI等AI業者部分股權，未來若產生收益，政府可將報酬用於公共用途，例如向美國家庭發放股利。
奧特曼認為，AI建立在集體知識之上，其經濟利益不應只由少數企業獨享，若政府入股並分享收益，可更廣泛分配AI紅利。
主要風險在於政府同時成為股東與監管者，可能產生利益衝突，也可能增加紓困誘因；此外，股權轉讓的法律機制尚不明確。
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