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住房局長普爾豪無國安經驗 川普任命特代理情報總監

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統任命聯邦住房金融局長普爾特出任代理國家情報總監，普爾特並沒有情報方面的經...
川普總統任命聯邦住房金融局長普爾特出任代理國家情報總監，普爾特並沒有情報方面的經驗。（美聯社）

川普總統2日在社群媒體發文宣布，任命聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)局長普爾特(Bill Pulte)出任代理國家情報總監。前任國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)已於上個月辭職。普爾特將擔任代理國家情報總監，直到遞補遺缺正式人選完成提名為止。

川普在發文中稱讚普爾特「具備管理美國最敏感事務機構的深厚經驗」，擔任半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)及房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)董事會主席表現可圈可點。

川普表示，普爾特擔任代理國家情報總監期間，將繼續擔任房利美與房地美董事會主席。

向來是川普親密盟友的普爾特出身住宅建築家族企業，在住房金融局局長任內採取積極作風，獲得川普青睞。

華爾街日報2日分析，普爾特職業生涯主要以金融、住宅建築為主，在國家安全方面幾乎毫無經驗。

普爾特曾指控幾名川普政敵涉嫌房貸詐欺，包括民主黨加州聯邦參議員謝安達(Adam Schiff)、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、聯邦準備理事會(Federal Reserve)理事庫克(Lisa Cook)。詹樂霞遭到詐欺起訴，但後來獲得撤案。

川普去年逼迫庫克離職時，曾引述普爾特提出的詐欺指控。庫克提出法律挑戰目前正在等候最高法院裁決。

普爾特掌理住房金融局之後，開除旗下法律與道德操守監督部門人員，並對建築界企業發動嚴厲批判。普爾特大力推動讓房利美與房地美上市，如果計畫實現將可為聯邦政府籌得十億計數的資金。

普爾特也力推50年期房屋貸款的構想，不過華府政壇對於提議反應冷淡。

出任國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)代理總監的人事案並不需要參議院通過，任期最長120天。

當參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)被問到，考量到普爾特在川普第二任期內曾深入調查房貸紀錄，以查看川普政治對手是否涉及詐欺，他是否擔心普爾特會「將這個職位武器化」時，熊恩表示：「我們不需要一個被武器化的國情總監；我們需要的是專業人士。」

川普 貸款 庫克

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