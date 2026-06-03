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川普簽行政令 AI模型推出前30天讓政府評估 微軟表歡迎

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統延後一周簽署AI規範行政命令，將審查時間由90天縮短為30天，顯示科技巨...
川普總統延後一周簽署AI規範行政命令，將審查時間由90天縮短為30天，顯示科技巨頭的遊說仍有成效。（路透）

川普總統2日簽署旨在推動先進人工智慧(AI)創新與安全的行政命令，要求科技公司研發完成AI模型時，要在新產品正式發布之前30天，自願開放讓政府提早一步接觸及使用，以便評估能力。川普在行政命令裡同時指示官員解決人工智慧新創公司Anthropic的Mythos等模型找到的軟體資安漏洞。

這道行政命令是5月21日發布前數小時遭川普擱置的行政命令精簡版。舊版行政命令也對網路安全訂定規範，但要求科技公司提前90天讓政府審查研發模型。川普當時表示，不想阻礙人工智慧的經濟效益，也不希望美國在與中國的科技競賽中落後。風險投資家兼白宮「人工智慧與加密貨幣沙皇」薩克斯(David Sacks)則在舊版行政命令發布前最後一刻出手介入指出，自願接受模型測試恐將導致日後出現強制規定。

根據白宮新聞稿，川普2日在行政命令中指示聯邦機關為先進AI模型訂定網路安全標準，同時要求政府機關加強提高政府網路整體安全防禦。

川普在行政命令中指示財政部長與AI產業、基礎建設營運商組成自願合作性質的AI網路安全資訊交換中心(cybersecurity clearinghouse)，負責協調偵查軟體安全漏洞、排解衝突，發現且證實弱點之後必須加以補救，同時針對補救工作展開協調與任務優先順序調度。

華爾街日報報導，1日晚間在白宮橢圓形辦公室的會議裡，川普要求縮短政府審查科技公司AI模型的時間窗口。這場會議的與會者包括財政部長貝森特(Scott Bessent)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)，薩克斯透過電話加入會議，對於折衷方案表示贊同。

報導指出，這道行政命令是川普政府在AI政策立場的最新轉變，凸顯川普努力在白宮內部各派不同意見之間取得平衡，一派希望對AI模型加強監督，另一派則希望取消部署AI的所有限制。

微軟公司(Microsoft)副事長兼總裁史密斯(Brad Smith)2日對白宮行政命令表示歡迎。

Anthropic則表示，聯邦政府允許擴大Mythos模型存取權限，將從今年4月獲准的全球大約50家公司與組織進一步擴大到150家，以便利用模型找出軟體錯誤並修補漏洞。擴大範圍之後的存取權限對象包括來自15個以上國家的組織，以及原本無法存取的醫療保健、水電等行業。

川普總統2日簽署行政命令對AI設立新規，未來AI新模型推出前要先送政府審查30天...
川普總統2日簽署行政命令對AI設立新規，未來AI新模型推出前要先送政府審查30天。（美聯社）

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