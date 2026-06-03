國會強大壓力 川普政府宣布放棄18億反武器化基金

代理司法部長布蘭奇2日在國會答覆議員質詢時明確表示，反武器化18億元基金不再推動。（路透）

川普 政府司法部決定放棄設置18億元「反武器化基金 」。司法部代理部長布蘭奇(Todd Blanche)兩周前才對外宣布成立這筆史無前例的基金，但在遭遇聯邦法院裁決暫停基金運作、兩黨強烈政治反彈後，布蘭奇2日在眾院司法部預算聽證會上明確表示：「我們不會再推進這項基金計畫了；就此打住。」

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面對紐約州民主黨國會眾議員孟昭文 （Grace Meng）追問：「永遠也不推了？」布蘭奇的回答斬釘截鐵：「沒錯 。」

這項總額17.76億元的「反武器化基金」，是司法部為了與川普總統控告國稅局洩露其報稅資訊的官司和解而設立。

和解協議的另一重點是：國稅局同意放棄所有針對川普本人及其家人過往稅務紀錄的審計調查。當被問到是否司法部是否也放棄這部分協議時，布蘭奇表示：「這方面沒有任何改變。」

但是一些共和黨參議員猛烈抨擊禁止審計川普及家人以往稅務資訊的規定，並表示他們希望政府也撤回這項安排。

猶他州共和黨參議員匡希恆(John Curtis) 表示，審計豁免「是這項和解協議問題的一部分，我希望它死透透。」

北卡州共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)則表示，「我們談論的是川普家族成員，他們的淨資產在過去一年半幾乎翻了一倍。你怎麼能不至少讓他們接受和我、以及你們每一個人相同的審查呢？」

美聯社及路透報導，司法部5月宣布成立18億元基金，打算藉此補償川普盟友在民主黨拜登總統執政期間受到的司法武器化對待和損失。布蘭奇當時向國會說明該基金內容時，不願排除在2021年1月6日參與國會大廈騷亂案暴徒也可以申請基金補償，引來民主黨和共和黨人士同聲抨擊，部分白宮施政關鍵內容甚至直接受到阻撓。

共和黨人要求確認該基金相關計畫已被擱置，否則不會繼續推動為川普移民執法機構提供資金的相關法案。正在審議移民和邊境巡邏行動撥款法案的共和黨參議員，憤怒地剔除了10億元白宮新增安保資金；他們還明確表示，除非白宮對該和解協議做出重大修改，否則不會通過撥款法案。

眾院撥款委員會小組委員會2日原定就司法部預算舉行聽證，議員們的質詢很快集中在這筆18億元基金上。康乃狄克州民主黨眾議員狄拉洛(Rosa DeLauro) 對著布蘭奇說：「本屆政府的所作所為，可能是我見過最明目張膽、最肆無忌憚的腐敗行徑；而你，正是其中許多行徑的核心人物。」

川普政府對於這項基金的立場大轉彎，有跡可循。知情人士1日透露，川普正在重新考慮是否繼續推進這項基金。司法部1日表示，將遵守維吉尼亞州聯邦法院下令暫停運作「反武器化基金」的裁決，同意暫停基金計畫至少兩周。