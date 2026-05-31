全美最大移民拘留中心3人身亡 多個民權團體聯合提告

建於艾爾帕索布立斯堡軍事基地的移民拘留設施「東蒙大拿營」2025年8月17日時的外觀。(路透)

美國總統川普 政府加強打擊疑似違規移民 ，9個月前在德州艾爾帕索（El Paso）設置全美最大移民拘留中心，不過此設施開設以來已有3人身亡，民權團體針對設施管理提起訴訟。

路透報導，川普政府大規模驅逐移民，耗資12億美元在艾爾帕索的布立斯堡（Fort Bliss）軍事基地興建移民拘留設施「東蒙大拿營」（Camp East Montana）。不過美國民權聯盟（ACLU）等多個團體就此設施的人道環境提訴。

這項訴訟交由德州西區聯邦地方法院審理，被告包括負責營運的移民暨海關執法局（ICE ）及其上級主管機關國土安全部。美國民權聯盟在聲明中表示，這是第一起針對此設施的訴訟，目的是改善逾2700名被拘留者的處境。

國土安全部未立即回應置評請求，它先前曾表示，這座移民拘留中心符合聯邦標準。

美國民權聯盟國家監獄計畫律師維吉恩（Kyle Virgien）表示，「我們提起訴訟，是為確保沒有其他人必須忍受這種非人道對待。」共同提訴的團體還包括人權觀察（Human Rights Watch）及德州公民權利計畫（Texas Civil Rights Project）。

國會授權2月對此臨時設施的檢查，發現有49項內容違反拘留標準，其中11項與「使用武力和束縛器具」有關，5項與「醫療照護」有關。

根據美國民權聯盟所提訴狀，被拘留者被關押在無窗密閉空間內，遭守衛施暴、被剝奪應有的醫療和心理健康照護、任意單獨監禁，並暴露於麻疹、結核病等疾病。

訴案中具名的委內瑞拉移民原告羅德里格斯（Erik Ivan Rodriguez）在聲明中表示，官員試圖強迫他簽署驅逐出境文件時，對他施以肢體暴力；另一名原告、來自喀麥隆的安耶（Gerald Akari Angye）則表示遭守衛毆打。

艾爾帕索醫療檢查員認定古巴移民甘伯斯（Geraldo Lunas Campos）1月3日於「東蒙大拿營」的死亡屬凶殺，死因為「因頸部與軀幹受壓迫導致窒息」。

移民官員最起初將甘伯斯死因歸於「醫療緊急狀況」。官員後來表示甘伯斯試圖輕生，並在與試圖搶救他的守衛發生扭打中身亡。美國民權聯盟的訴狀則稱甘伯斯是在索取氣喘藥物後遭毆打致死。

美國民權聯盟的訴狀也提到第4名死者，他是自拘留中心獲釋後不久即去世，這名死者在被關押期間要求接受癌症化療被拒。

隨著川普政府加強拘押疑似違規移民的力道，美國2025年移民拘留死亡人數達到20年來的最高點。