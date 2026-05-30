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美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響

編譯盧思綸／即時報導
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美國國會外一面美國國旗。(路透)
美國國會外一面美國國旗。(路透)

紐約時報報導，美國公民暨移民局日前公告申請永久居留（俗稱「綠卡」）須返回原籍國辦理引發批評，美國國土安全部29日澄清，原籍申請政策並非適用所有申請者，將依個案情況評估與執行。

美國公民暨移民局22日表示，尋求在美國調整移民身分以取得綠卡的外國人必須返回原籍國，改由境外透過國務院申請。公告並指示官員在判定是否適用特殊救濟時，應逐案考量相關因素與資訊。

不過，國土安全部發言人29日向紐時澄清，是否要求申請人出境，仍會由個別移民官依個案判斷。官員也強調，移民官本來就有這項裁量權，這次只是提醒他們可以使用這項權限。

這名發言人表示，逾期居留者，以及來自公民較常依賴公共援助國家的申請人，未來較可能被移民官要求離開美國，返回原籍國辦理綠卡申請。

不過，國土安全部仍未說清楚哪些申請人可能被要求離境，也未說明實際執行方式。這項消息公布時，甚至連國土安全部內部都有部分人員不清楚政策影響範圍。

紐時指，這項澄清等於部分收回綠卡新規。川普政府發言人卡勒22日曾表示，暫居美國的外國人若要取得綠卡，除特殊情況外，都必須返回原籍國申請。這被視為美國移民政策重大轉變，引發數以百萬計綠卡申請人的憂慮。

美國2024年約核發140萬張綠卡，其中約82萬張是透過「身分調整」程序核准。這項程序允許申請人在美國境內等待審核，不必先離境，常見申請途徑包括雇主擔保，或由配偶等近親擔保。

綠卡申請對象包括美國公民的特定親屬、外籍工作者，以及部分透過難民等人道管道取得身分者。這些申請人通常已經過審查，但仍可能等待多年才獲核准；取得永久居留權後，也須定期更新綠卡，之後才可申請入籍。

綠卡 國務院 國土安全部

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