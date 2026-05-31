4民主黨州拒發臥底車牌給ICE 司法部：威脅第1線探員安全

司法部控告四個州的州政府，稱他們不肯為移民局探員發「臥底車牌」，圖為今年2月民眾在明州街上注視往來車輛的車牌，不讓ICE探員進入社區。(路透)

聯邦司法部 正式控告四個民主黨 執政州政府，指控它們拒絕核發「臥底車牌」給聯邦移民執法部門的探員，阻礙川普政府打擊非法移民的行動，而且威脅第一線探員的安全。

綜合國會山莊報(The Hill)和路透報導，司法部5月初致函緬因、麻州、俄勒岡及華盛頓等州政府，敦促給聯邦移民執法部門探員發放「臥底車牌」遭拒絕後，28日正式控告四州政府。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)聲明指出，這四個州長期以來都給執法單位的人員提供臥底車牌執行行動，唯獨對包括聯邦移民暨海關執法局(ICE )在內的國土安全部屬下移民執法單位，採取差別待遇而拒不發放，這種做法是對聯邦執法部門的歧視性及阻撓性政策，違反了憲法中相關的歧視性條款。

布蘭奇指出，這些舉措不但削弱聯邦移民執法，讓危險罪犯逍遙法外，並使美國社區驚恐不安。

司法部強調，若然沒有臥底車牌，會讓探員執行逮捕任務時遭到騷擾、追蹤甚至攻擊。

面對司法部的提控，麻州民主黨籍州長希利(Maura Healey)透過發言人發聲明回應，指出臥底車牌只會發放給聯邦、州及地方刑事執法單位作為「刑事犯罪調查」之用，而非用於民事執法；移民執法屬於民事類別。強調相關做法並非針對特定聯邦機構，而且這項政策一體適用於州政府與地方執法單位。

發言人表示，「任何從事合法刑事執法工作的聯邦、州或地方機構，都可獲得臥底車牌，但ICE不能、也不會告訴我們他們逮捕了誰以及逮捕原因，因此我們絕不會助長他們這種做法」。

聲明重申，「麻州絕不會允許使用州政府資源來協助ICE的秘密行動、侵犯人權及危害公眾安全」。

緬因、俄勒岡及華州政府尚未作出回應，但緬因州官員先前曾表示，由於ICE探員移民執法時手段過於激進，因此不會動用州政府資源來協助這類民事移民執法。