切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因

紐時報導，川普政府逐漸收緊移民規定，圖為來自中美洲的移民家庭被ICE探員護送從德州出境。(美聯社)

紐約時報 報導，過去一年多來，川普 政府官員竭盡所能，動用一切行政手段，切斷移民 的就業、醫療保健、金融服務、稅收抵免，甚至阻止他們為子女報名托兒服務。其目的是迫使移民離開美國，甚至包括不具公民身分的合法移民，最終消除當初吸引許多人前來美國的種種誘因。

來自薩爾瓦多的移民莫利納(Raquel Molina)30年來一直在波士頓洛根國際機場(Logan International Airport)擔任清潔工，負責清理廁所、座椅和走道。她擁有社會安全號碼和在美國工作的許可。

但去年夏天，65歲的莫利納突然遭到解雇，失去了她每小時19.75元的工作。同時，另外數十名長期在洛根機場合法工作的移民也遭遇相同命運。她的主管告訴她，她不再擁有進入機場管制區域的權利。根據工會向聯邦法院提起的訴訟，川普政府決定，只有美國公民、綠卡持有者和其他擁有更永久居留權的人才能獲得進入機場的權限。

「我當時完全不明白發生了什麼，」莫利納說。她一直是根據「臨時保護身分」(TPS)合法居住在美國。 TPS是一項人道主義援助計畫，旨在為來自動盪國家的人們提供庇護，直到他們能夠安全返回家園。她說：「我一直很努力工作。這個消息讓我震驚不已。」

莫利納的遭遇反映川普政府的防堵移民政策路線已更加強硬，採取更為嚴厲與廣泛的手段來降低美國對外國人民的吸引力。由此也凸顯川普透過行政命令和聯邦法規來繞過國會重塑移民政策的能力。

這些手段涵蓋了移民系統的結構性調整與若干監管措施，例如就剝奪了像莫利納這樣數以千計移民的工作或服務。川普政府官員指出，政府已不再將TPS視為一種合法居留權，這意味莫利納無法獲得官方政府證件，也無法在無人陪同的情況下進入機場安全區域。

與此同時，川普政府目前也在計畫修改相關法規，以阻止父母一方或雙方為非公民者的美國出生兒童獲得聯邦托兒補貼。他們已禁止所有非公民，包括綠卡持有者，獲得政府擔保的小型企業貸款。此外，他們還頒布了一項規定，禁止許多移民獲得從事卡車司機工作所需的商業駕駛執照。

川普政府的策略，加上逮捕和監禁的威脅，迫使許多移民轉入地下，不敢報稅、就醫，甚至不敢旅行。紐約時報指出，根據國土安全部數據顯示，迄今為止，已有超過11.6萬名沒有永久合法身分的人自願離開美國，其中包括透過政府自我遣返計畫離開的人。另外還有許多人是在未告知政府的情況下離開的。