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王愛琳認罪…社媒憂間諜與中共影響力 當地居民擔心華裔形象

編譯彭馨儀／綜合報導
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加州亞凱迪亞市前市長王愛琳認罪非法擔任中國政府代理人，震驚南加華人社區。(美聯社...
加州亞凱迪亞市前市長王愛琳認罪非法擔任中國政府代理人，震驚南加華人社區。(美聯社)

2024年，南加州亞凱迪亞市(Arcadia)選出史上第一個全亞裔市議會。然而，其中一名政治人物如今已承認充當中國政府的非法代理人。前市長王愛琳(Eileen Wang)29日在聯邦法院認罪，讓當地居民擔心，可能會令更多華裔及亞裔美國人受到不公平審視。

美聯社報導，過去20年來，隨著來自中港台移民湧入，亞凱迪亞人口結構快速變化。王愛琳案於5月11日曝光後登上全美頭條，讓這座城市充斥憤怒與不安。社群媒體上更多是對間諜與中共影響力的擔憂。代理市長鄭博仁(Paul Cheng)聲明，「我們不能讓這一刻成為人們對整個社群貼標籤、或利用族裔謀取政治利益的藉口。」

王愛琳於4月同意認罪，承認她未按法律要求告知美國政府，便聽從中國官員指使，在她經營的新聞網站上分享對北京有利的文章。現年56歲的王愛琳出生於中國成都，1995年移民美國，2022年當選市議員。

亞凱迪亞所在的洛杉磯東部聖蓋博谷(San Gabriel Valley)是華裔台裔最集中地區，因環境便利，成為許多不想讓孩子面對中國激烈教育競爭的移民避風港，亞裔占人口多數。52歲的曾德(Ted Tseng)40年前隨父母移民至此，他擔心此案會加深對亞裔的敵意並抹殺其貢獻，「我擔心華裔形象受損。」

司法部近年加大打擊中國間諜力度。王愛琳暗示自己被前未婚夫孫耀寧(Yaoning Mike Sun)誤導，孫耀寧已承認相同罪名並已在服刑中，他曾是王愛琳的競選財務主管。

學者李偉(Wei Li，譯音)指出，鑑於美中緊張局勢，北京試圖在海外施加政治影響力並不令人意外。根據起訴書，孫耀寧曾與另一名認罪的非法代理人陳軍(John Chen)聯繫，在向中國官員匯報時，他們稱王愛琳為政治新星，並炫耀其政界關係。他們還提到要打擊台獨與法輪功(Falun Gong)等「反華勢力」。

認罪消息引發地方震盪。有民眾在市議會譴責留任議員並要求其辭職。2歲時從台灣來美的鄭博仁說，「我被罵得更慘了，有人要我滾回中國，雖然我根本不是來自中國。」

加州亞凱迪亞市前市長王愛琳(右)認罪非法擔任中國政府代理人，震驚南加華人社區。(...
加州亞凱迪亞市前市長王愛琳(右)認罪非法擔任中國政府代理人，震驚南加華人社區。(美聯社)

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