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川普未拍板停火協議 伊朗官媒指協議真相與謊話

編譯周辰陽、記者陳熙文／綜合報導
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圖為川普總統(右)27日在白宮召開內閣會議。他29日在真實社群發文表示「為了做出...
圖為川普總統(右)27日在白宮召開內閣會議。他29日在真實社群發文表示「為了做出一項最終決定 」在戰情室開會。(路透)

紐約時報報導，一名資深官員表示，川普總統29日在白宮戰情室召開長達兩小時的會議後，對是否批准美伊之戰的諒解備忘錄(Memorandum of understanding，MOU)並未做出決定。川普29日在真實社群(Truth Social)寫道：「為了做出一項最終決定，我現在將要開會，在戰情室。」

外界原本預期會討論最終協議並拍板此份備忘錄。目前尚不清楚川普為何未能拍板定案。該官員表示，美國政府認為距離達成協議已經不遠，但仍有部分事項尚待討論，包括是否解除對伊朗資金的凍結。

川普在會前發文中再度重申，伊朗必須同意永遠不會擁有核武或核彈；荷莫茲海峽必須立即開放、不收取任何費用，且對雙向航運交通不設限制；所有水雷都將被清除，「我們已透過傑出的水下掃雷艦引爆許多這類水雷。伊朗將完成對剩餘水雷的立即移除或引爆，而剩下的數量不會很多。」

伊朗外交部發言人巴加伊(Esmail Baghaei)接受國營媒體電話訪問時表示，目前談判範圍有限，並不包括「核問題」。Drop Site News在戰情室開完會前報導，與伊朗革命衛隊關係密切的法斯通訊社(Fars News)指出，川普宣稱的協議內容是「真相與謊言的混合體」，遺漏關鍵條款，試圖營造一場虛構的勝利。

法斯通訊社引述消息人士指出，實際協議採取「承諾換承諾」(commitment for commitment)的架構，目前仍處於伊朗最終批准程序階段，尚未作出最終決定。

根據伊朗消息人士說法，川普關鍵扭曲之處包括聲稱伊朗必須開放荷莫茲海峽，且不得收取任何通行費。但MOU文本中並不存在此類條款。伊朗方面僅表示，在封鎖解除後，將依照自身預先設定的條件開放海峽，這些條件可能包括船舶監控、檢查及安全服務等措施。

另外，川普聲稱伊朗將拆除或銷毀核原料，但消息人士稱，此說法「完全沒有任何依據」，也未出現在MOU內容之中。

消息人士同時透露，川普完全未提及的關鍵條款包括立即釋放價值120億美元的遭凍結伊朗資產，且在款項實際支付之前，伊朗不會進入後續任何談判階段。此外，依照黎巴嫩真主黨條件實施的全面停火，也被列為協議的先決條件之一。

消息人士進一步指出，伊朗是在「完全不信任美國」的前提下參與任何協議，因此相關機制均經過設計，一旦任何一方違反協議，便會立即觸發相應的反制措施。

紐約時報 川普 伊朗

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