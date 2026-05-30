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川普政府「反武器化基金」 聯邦法官令暫停運作

記者顏伶如／綜合報導
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聯邦法官下令川普政府的18億元反武化基金暫停運作，圖為司法部大樓懸掛巨幅的川普總...
聯邦法官下令川普政府的18億元反武化基金暫停運作，圖為司法部大樓懸掛巨幅的川普總統照片。（歐新社）

邁阿密聯邦法官威廉斯（Kathleen M. Williams）29日做出重大轉變，重新啟動川普總統對國稅局（IRS）提出的100億元訴訟，並表示她希望調查這項訴訟倉促達成和解協議的「嚴重指控」，因為該協議據稱是「建立在欺騙之上」。

同天稍早，維吉尼亞東區聯邦區域法院法官雷歐妮‧布林克馬(Leonie Brinkema)發布簡短命令，禁止川普政府繼續推動「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)。布林克馬裁決寫道，政府不得繼續採取「反武器化基金」成立或運作的任何行動，包括轉移任何資金給基金、任何索賠申請審理、從基金撥款支付任何款項。

紐約時報報導，受理最初川普告國稅局訴訟的法官威廉斯29日作出的裁定，對川普及司法部都是一大打擊。川普上周才主動撤回這起訴訟。撤案後，司法部高層官員公布了兩項不同尋常的協議，透過設立一項18億元「反武器化基金」來解決此案，用以補償那些聲稱自己是民主黨將政府「武器化」受害者的人士，同時也免去對川普、其家族及其企業以往稅務的稽查。

威廉斯的決定，是回應一個由35名前聯邦法官組成的跨黨派團體於27日提交的法庭文件。這些前法官敦促她重新啟動案件，並深入調查和解協議的細節。

威廉斯在一項簡短但措辭嚴厲的命令中表示，希望調查川普試圖以有利於自己及其盟友的方式和解此案的相關情況。

她強調，自己「有權調查在其面前案件中的嚴重不當行為」，並命令川普的律師在6月12日前向她說明，是否應正式重新啟動此案，理由包括「法院成為詐欺的受害者」，以及川普是否與自己掌控的政府勾結，以達成和解、藉此「避免司法審查」。

維吉尼亞的聯邦法官布林克馬則裁定6月12日舉行聽證會，並在聽取各方論述之後決定是否對「反武器化基金」發布效期更長的禁止令。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，曾經參與國會暴動調查的前任聯邦檢察官佛洛伊德(Andrew Floyd)、因為抗議移民掃蕩行動而遭逮捕的加州教授卡瓦維洛(Jonathan Caravello)以及多個非營利組織上周向法院提告指控「反武器化基金」違法，是川普與川普政府的「暗中勾結」(collusive agreement)，缺乏國會授權，毫無法律根據，也沒有究責機制。

川普 反武器化基金 國稅局

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