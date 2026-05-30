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淫魔檔案雜亂 邦迪推責昔副手、今代理司法部長布蘭奇

編譯廖振堯／綜合報導
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司法部前部長邦迪29日到國會山莊，向國會議員說明艾普斯坦檔案處理經過。(美聯社)
司法部前部長邦迪29日到國會山莊，向國會議員說明艾普斯坦檔案處理經過。(美聯社)

司法部公開淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案後，內容被大量塗黑，時任司法部長邦迪(Pam Bondi)因此面臨批評聲浪，川普總統也在4月解除邦迪職務。邦迪29日出席眾院監督暨政府改革委員會(House Oversight and Government Reform Committee)的閉門質詢，她將披露艾普斯坦檔案的責任推給當時的副手、現任代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)，布蘭奇也因此成為民主黨的下一個目標。

政治新聞網站Politico報導，邦迪29日辯護司法部遵循了「艾普斯坦文件透明法」，她承認「編輯上犯了錯」，但從文件公布的第一天起，司法部就一直致力於問責和透明度，隨時準備審查艾普斯坦及其同夥相關犯罪活動的任何潛在證據，並在事實和法律允許的情況下採取適當的調查或起訴行動。

但她也指出作為司法部長，「我並沒有領導這項工作的各個方面，也沒有親自審查文件。我將這一過程的監督交給了副司法部長布蘭奇。」

監督委員會的民主黨人表示他們希望聽取布蘭奇的意見，並準備在必要時強制投票傳喚他。委員會民主黨領袖、加州眾議員賈西亞(Robert Garcia)表示，已經向委員會主席、肯塔基州共和黨眾議員柯默(James Comer)提出請求，要求布蘭奇加入質詢，還補充FBI局長帕特爾(Kash Patel)是「名單上的下一位」。

邦迪自去年年初以來一直受到密切關注，當時她在接受福斯新聞採訪時聲稱，她的「辦公桌上就放著艾普斯坦客戶名單」。隨後司法部和FBI發布備忘錄宣稱他們既沒有這份名單，也不打算公布艾普斯坦案的進一步資訊。

這些事件激起兩黨共同憤怒，最終促成了11月通過「艾普斯坦文件透明法」(Epstein Files Transparency Act)。然而檔案公布方式雜亂且不完整，導致艾普斯坦受害者的資訊無意中洩露，而潛在罪犯的細節卻仍東缺西漏。今年3月，監督委員會投票決定傳喚邦迪，大約一個月後她就被解職，主席柯默將她的作證方式從正式證詞陳述降級為書面採訪，也就是無須宣誓作證，問詢過程也不錄影。

司法部 艾普斯坦 民主黨

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