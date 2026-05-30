法官裁定：甘迺迪中心移除川普名字 翻修叫停

聯邦法官裁定，必須移除華府甘迺迪中心川普名字。圖為甘迺迪中心外牆。（美聯社）

聯邦法官29日裁定，甘迺迪表演藝術中心未經國會立法不得更名為「川普甘迺迪中心 」（Trump Kennedy Center），法官同時阻止川普政府關閉該中心以進行為期兩年的大規模翻修工程。法官裁定後，川普總統表示將放棄原先翻修計畫，並將中心控制權交給國會；他已指示商務部「與國會做出一切必要安排，徹底移交該機構」，將營運維護和管理責任交給國會議員。

川普怒發文抨擊 將放棄原先翻修計畫

這是川普試圖在華府 留下個人印記遭遇的最新法律挫敗。

美國聯邦地區法院法官庫珀（Christopher Cooper）指示川普政府，在14天內將川普的名字從甘迺迪中心外觀及任何「官方材料」（包括數位或實體標示）中移除。

川普總統在華府甘迺迪中心冠上自己的名字，被聯邦法官裁定必須移除。圖為甘迺迪中心外牆。（美聯社）

庫珀裁決寫道：「甘迺迪中心組織章程明確規定，該中心應以甘迺迪總統名字命名，董事會不得單方決定使用任何其他正式名稱或公共紀念館名稱。國會賦予甘迺迪中心這個名字，也只有國會才能更改。」庫珀是民主黨總統歐巴馬提名任命。

庫珀同時叫停川普政府關閉甘迺迪中心兩年的大規模翻修計畫。他指出，甘迺迪中心董事會3月16日投票決定關閉該中心「缺乏依據且似是預先決定」，完全無視法律義務。庫珀寫道：「董事會本可採取多種審慎方式來評估關閉中心的合理性，但這並非其中一種方式。」。甘迺迪中心董事會之前宣布7月開始中心修繕工作，預計持續兩年左右。

川普在「真實社群」（Truth Social）在一則憤怒的社群媒體貼文中猛烈抨擊法官的裁決，並暗示他考慮擱置把甘迺迪中心當作自己的個人項目之一。他發文指出，「除非我能自由去做我最擅長的事，讓這個機構在實體、財務和藝術層面重回正軌，否則我對繼續這段只會通往『虛幻之地（NEVER NEVER LAND）』的無望旅程毫無興趣。」

川普又寫道，「不幸的是，庫珀法官以及激進左派寧願看到甘迺迪中心『死去』，也不願讓川普總統將其改造為一個人人都能引以為傲的機構——就像我一生中在許多情況下所做的那樣。」並稱法官「應感到羞愧」。

甘迺迪中心由國會於1958年創建，由董事會管理，川普第二任期將他的許多盟友安插到董事會中。

庫珀4月下旬曾就甘迺迪中心翻修案的平行訴訟舉行聽證會；其中一宗由一群文化與歷史保護組織提出，另一宗由俄亥俄州民主黨聯邦眾議員畢提（Joyce Beatty）提出，畢提也是甘迺迪中心當然董事（ex officio trustee）。庫珀裁定支持畢提的請求，但駁回了另一項法律挑戰。

畢提稱此裁決是甘迺迪中心與表演藝術界的勝利。她向美聯社表示：「現在希望大家可以重返工作崗位，我們也能繼續成為原本應該成為的甘迺迪中心。」