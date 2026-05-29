250元川像新鈔法案仍卡國會 貝森特：財政部已做好準備

財長貝森特證實，財政部已為推出印有川普肖像的250元新鈔做準備，但此事需要國會批准。(歐新社)

華盛頓郵報 28日報導指出，財政部 正推動印有川普總統肖像的250元新鈔，讓川普可能成為美國首位人還在世，肖像就被印在美國鈔票上的首例。財政部長貝森特 (Scott Bessent)28日證實財政部確有做好準備，但最後要由國會做出最後決定。

貝森特也表示，他不認為這件事不適當。

華盛頓郵報28日獨家報導，指有現任與前任官員指出，財政部司庫（U.S. Treasurer）比奇（Brandon Beach）與財政部資深顧問布朗（Mike Brown）從去年開始便向負責印製國家貨幣的美國鑄印局（U.S. Bureau of Engraving and Printing）施壓，要求設計印有川普肖像的全新250元面額紙鈔，不過現行聯邦法律只允許已故人士的肖像出現於美國紙鈔上。

據報導，四名鑄印局人員指出，鑄印局局長索利曼（Patricia Solimene）等主管曾多次向比奇及布朗說明，新鈔提案存在法律層面與程序作業挑戰，需要遠比預期更長的時間，但索利曼4月27日遭到調職，隔天寄道別信給工作同仁說「（她）帶著沉重心情離開」，並稱離職「並非我的選擇」。

根據華郵取得資料，比奇去年8月及9月間把川普肖像新鈔設計草樣提供給鑄印局人員，其中一份設計圖是川普肖像位於250元面額鈔票中央，兩側有總統簽名及財政部長貝森特簽名。

自稱新鈔草樣設計人的英國畫家亞歷山大(Iain Alexander)受訪時說，曾跟川普討論過紙鈔設計，原版內容修改之後獲得川普認可，例如加進美國國旗顏色、紀念美國建國250周年的標誌。

國會去年提案讓川普肖像印在250元的面額鈔票上以紀念建國250周年，不過法案進度陷入停滯。

貝森特28日在白宮記者會指出，他作為財政部長，對美國鈔票現在有兩項要求，一是沒有任何在世人物的肖像能夠被印在鈔票上，二是鈔票上必須寫有「我們信靠上帝」（in God we trust）；貝森特說，由聯邦眾院提出的法案現在送入聯邦參院來修改第一項要求，讓川普能夠被印上250美元的鈔票上，所以交由國會山莊做決定。

貝森特指出，如果法案通過，財政部已預先做好準備，但在此之前，將遵循現行法律。

被問及是否認川普把自己的肖像放到鈔票上是個好主意？貝森特回答說，川普沒有要這麼做，是眾院和參院必須做出決定。

貝森特也在記者會中公開批評華盛頓郵報的報導，指該報導寫得不好、編輯得也不好，並表示，他不懂這篇報導在報導什麼。

貝森特表示，財政部為所有事情做好準備，不會臨時抱佛腳，並把此事與建國250周年的慶祝活動相提並論，指舉行慶祝活動不是理所當然的，而是由民間、聯邦政府、州政府和市政府贊助來為國家慶祝，貝森特說，他不認為把美國總統的肖像放到250周年的紀念鈔票上有任何的不適當（untoward）。