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250周年國慶 白宮變身UFC競技場 川普生日當天上演格鬥秀

編譯周辰陽／即時報導
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工人26日在白宮南草坪組裝終極格鬥冠軍賽八角籠的各個部分。（歐新社）
工人26日在白宮南草坪組裝終極格鬥冠軍賽八角籠的各個部分。（歐新社）

川普政府畫一系列紀念美國獨立250周年的活動，包括一場繞行國家廣場的印地賽車賽事；白宮園區本周則開始搭建一座臨時八角格鬥鐵籠，為6月14日、即美國國旗日與總統Donald Trump80歲生日舉行的多場終極格鬥冠軍賽（UFC）做準備。

國會山報與BBC報導，根據UFC公布資訊，6月14日的完整賽程將包括6場黃金時段賽事，由多名這項運動最知名的選手出戰。工人目前正在白宮南草坪搭建紅藍色「UFC Freedom 250」格鬥場地的拱形棚架與舞台區等結構。網路模擬圖顯示，現場將設置一座八角形擂台，周圍以鐵網圍繞，並搭建數千個臨時座位。

川普4月曾向媒體表示，這項賽事將成為UFC「史上最大活動」，現場將有一座「就在白宮正門外的競技場」，可容納4500名觀眾，另外還有5萬至10萬人可在位於白宮正南方的橢圓形草坪（Ellipse）透過大型螢幕觀看比賽。

UFC將為「UFC Freedom 250」投入約6000萬美元。儘管宣傳規模龐大，這場活動的壓軸賽事僅安排兩場冠軍戰。UFC總裁兼執行長懷特（Dana White）稍早表示，將有4300人在白宮南草坪觀賞賽事，其中大部分為軍方人員；另外還將提供8萬5000張免費門票，讓民眾前往附近的橢圓公園（Ellipse Park）觀看活動，但門票不對外販售。

川普表示：「我參與過很多大型活動，從來沒有一場活動像這場就在白宮門口舉辦的UFC比賽一樣，受到這麼高的關注。」

川普與懷特關係密切，擔任總統期間也曾多次坐在場邊觀看UFC賽事。不過，在白宮辦比賽的計畫並未獲得所有選手支持。UFC選手羅伊瓦爾（Brandon Royval）就批評，這場白宮賽事宛如《飢餓遊戲》（The Hunger Games）。

羅伊瓦爾2025年11月在一檔Podcast節目中，以一連串粗話表示：「我才不想在那些該死的億萬富翁和有錢人面前比賽，他們根本不在乎我。他們可能還在下注。去你的。」

根據報導，主辦單位也將為部分貴賓提供「豪客（high roller）」套裝行程，讓他們獲得特殊入場資格。UFC未證實價格，但根據知名MMA記者赫爾瓦尼（Ariel Helwani）說法，套裝行程可能要價150萬美元。不過，UFC母公司TKO Group Holdings表示，UFC不會從這場活動中獲利，公司總裁夏皮洛（Mark Shapiro）說，這場活動是「長期投資」。

川普 白宮

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