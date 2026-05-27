下月滿80歲 川普稱體檢結果「完美」白宮：史上最敏銳的總統

川普總統的右手背被發現瘀青，他會使用一些化妝品遮掩，讓瘀青不那麼明顯。(路透)

川普總統26日接受年度健康檢查，結束後他透露結果「完美」。(路透)

川普 總統26日在華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)接受歷時3小時健康檢查後，在社群媒體發文表示，剛完成半年一次的例行體檢，「檢查結果一切完美」。下個月即將屆滿80歲的川普，是美國史上就職時最高齡的總統。

曾任前總統柯林頓、布希及歐巴馬 任內白宮 醫師的庫爾曼(Jeffrey Kuhlman)指出，民眾對總統身體健康的擔憂可能到達歷史新高，年事已高是頭號原因。他說，年紀像川普一樣的總統，完整的體檢報告應包括進階版心臟檢測、常見癌症篩檢、認知評估，加上身高、體重、血壓等基本項目。

白宮並未公布川普這次體檢包括哪些項目，但對檢查結果表示深具信心。這是川普13個月以來第三次前往華特里德接受體檢。

白宮發言人英格爾(Davis Ingle)說：「川普是美國歷史上最敏銳、最親民的總統，雖然不眠不休解決問題、兌現承諾，卻依然保持極佳健康狀況。」

川普在公開場合出現時，常被媒體拍到手上塗化妝品掩蓋瘀青，白宮則說瘀青是因為川普頻繁握手以及經常服用阿斯匹靈。川普25日出席阿靈頓國家公墓舉行的陣亡將士紀念日儀式時，媒體發現右手塗有厚厚一層遮瑕膏。

川普在會議上有時打瞌睡或長時間閉著眼睛，但否認真的睡著。

川普經常嘲諷前總統拜登心智敏銳度差，並說自己在認知測試獲得滿分。

法律並未規定總統必須公開醫療紀錄。拜登卸任四個月後宣布罹患第四期攝護腺癌，引發任內是否隱瞞健康問題的疑慮。

二度執政之後，川普第一份醫療報告2025年4月公布。2025年7月，川普經診斷發現患有老年人常見疾病慢性靜脈功能不全，導致血液淤積於靜脈。

川普被媒體拍到雙腳、腳踝和小腿出現腫脹，白宮解釋是慢性靜脈功能不全導致其下肢輕微腫脹。

今年3月，川普被媒體拍到脖子側邊有紅疹。白宮醫生巴巴貝拉(Sean Barbabella)指出，紅疹是因為川普使用一款有預防效果的藥膏所導致。