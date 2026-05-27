DHS打擊不實庇護 指示ICE擴大嚴查移民律師

國土安全部要求ICE調查包括律師在內涉及不實的庇護申請。照片為一名義務律師正在教導墨西哥移民如何提出庇護申請。（美聯社）

國土安全部首席律師（DHS General Counsel）珀西瓦爾（James Percival）26日指示移民及海關執法局（ICE ）律師，積極追查提出不實庇護 申請的移民律師。

哥倫比亞廣播公司（CBS）取得珀西瓦爾下達指示的備忘錄並報導指出，這是川普政府挑戰移民法律體系的最新舉措，且影響深遠；ICE律師將更頻繁使用既有行政執法手段，打擊提交不實申請的移民，同時打擊代理這些移民案件的律師。

加強執行反詐欺法 違法恐遭取消執業資格 面臨高罰款

國土安全部要求ICE調查提出不實庇護申請的移民律師，加強打擊非法移民。圖為邁阿密的移民法庭。（美聯社）

珀西瓦爾在備忘錄中寫道，「多年來，數以百萬計的非法移民 一直在利用我們的移民系統進行詐欺；這情況在移民法庭裡尤其猖獗。」他要求ICE律師加強執行聯邦反詐欺法，制定「反詐欺政策」，而且任何措施「都應包括針對那些在移民法庭中提交不實庇護申請的移民律師，採取執法行動」。

在美國，尋求庇護的權利比獲得庇護的權利更廣泛。聯邦法律規定，任何身處美國境內或抵達美國的非公民，無論身分為何，均可申請庇護。不過，要獲得批准，申請人必須證明自己符合資格——通常是透過證明自己因種族、宗教、國籍、政治立場，或屬於某一特定社會群體，而具有充分理由擔心遭受迫害。

但珀西瓦爾的指示聲稱，庇護申請適用「特定情況」，移民律師卻慣常辯稱「幾乎所有非法移民」都因其種族或政治觀點等，在原籍國面臨迫害或酷刑，需受保護。

珀西瓦爾引用的法規，允許政府針對被控移民相關文件詐欺者提起民事訴訟，訴訟對象包括明知故犯準備、提交或協助提交不實陳述申請的人士。案件通常以正式指控文件「罰款意向通知書」（notice of intent to fine）告知收件人，政府認為其違法，可能面臨罰款。收件人可提出抗辯，但一旦被起訴，罰金可能非常高昂。根據司法部數據，初犯每份詐欺文件或行為最高可罰款4730元，若再犯每份詐欺文件或行為最高可罰款1萬1823元。

政府也可以對特定對象發出停止令（cease-and-desist order）。對律師來說，任何詐欺行為都可能被移交紀律部門處理，並可能導致被暫停或取消在移民法庭的執業資格。檢察官甚至可能考慮對更嚴重的案件提起刑事訴訟。

CBS報導，川普總統3月曾發布備忘錄，指示司法部設法制裁那些「無理、不合理和惡意」控告聯邦機構的律師和律師事務所。美國移民律師協會當時表示，川普的備忘錄是對移民律師的「危險」威脅。

珀西瓦爾的備忘錄明確引用川普指令，指責部分律師教唆移民隱瞞事實或誇大庇護申請。