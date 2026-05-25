USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

移民局日前指申請綠卡要回母國，引發恐慌，移民局24日補充，持有H-1B簽證要轉換身分者，大多數不必離境，依現行做法辦理。（路透）

美國公民 繼移民服務局（USCIS）24日澄清關於川普政府此前提出的一項政策，該政策緊縮H-1B簽證 持有者免離境申請綠卡 的條件，一時之間造成國內外申請者的疑慮。不過USCIS澄清大部分H-1B簽證持有人申請綠卡的途徑並未改變，意味不需離境申請綠卡。

川普政府22日發布了一份影響深遠的政策備忘錄，大幅緊縮居住在美國的外國公民無需離境即可獲得永久居留權的條件。這項指令標誌著數十年來移民政策最重大的逆轉之一。

卡勒：符合經濟或國家利益者 或可繼續原途徑申請

USCIS發言人卡勒（Zach Kahler）24日透過電子郵件答覆「新聞週刊」（ Newsweek），該機構正在「重新確認」其認為國會所設行之有年的身分調整途徑初衷。

卡勒解釋：「那些提交申請能夠帶來經濟效益或符合國家利益的人很可能能夠繼續採行他們目前的途徑。」他還補充，其他人「是否會被要求在國外申請，具體取決於個人情況。」

USCIS22日曾發布新聞稿指出，移民尋求「身分調整」（AOS）應在美國境外的領事館辦理。卡勒也表示，暫時身在美國，且希望取得綠卡的移民必須回到他們的母國來申請。

川普政府此一移民新措施重塑了從臨時非移民身分到永久居留權的過渡流程。幾十年來，在國內調整身分一直是一項常規的行政程序。USCIS22日根據此一新的指導方針表示，國會從未打算讓包括學生、H-1B專業人士、L-1企業派遣人員和遊客在內的臨時訪客，利用其臨時居留作為自動獲得綠卡的第一步。該機構並將境外領事館程序確立為預設要求，僅在特殊情況下才允許在國內進行身分調整。

在22日的新聞稿中，卡勒強調這一嚴格立場，指出大多數非移民現在將被要求返回原籍國完成整個流程。這也意味川普政府的立場是除非符合少數例外情況，臨時簽證持有者不應在美國境內調整身分。

不過由卡勒24日的澄清內容可知，誰必須離境申請，誰又可以留下，可能取決於申請人的角色是否符合「經濟效益」或「國家利益」標準。這項標準對於高技能的H-1B簽證持有者尤其重要，因為他們構成了包括科技、工程、研究、金融和醫療保健等美國主要產業的骨幹。