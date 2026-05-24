申請綠卡需離開美國 教育、資產、社媒貼文也將審核

美國公民與移民服務局（USCIS）宣布，即日起，除非有特殊情況，在美國暫時居留、希望取得綠卡的外籍人士必須返回本國辦理。（美聯社）

外籍人士在美國本土透過婚姻與就業途徑申請綠卡 ，近期可能面臨重大改變。除了持觀光、學生、工作等短期簽證 者，恐將無法在美直接轉換身分申請綠卡，教育、資產與社媒貼文等項目也將納入審核。

美國國土安全部旗下的國籍暨移民 局（USCIS）在最高法院將對出生公民權做出裁決前之際，於備忘錄中公布持旅遊、學生、工作與學術交流等各項短期簽證者，如尋求在美取得綠卡長期居留，必須返回原籍國申請。這被視為川普（Donald Trump）政府上任後，緊縮移民政策最重大的變革。

美國每年約有50萬名非國籍者，無須離開美國在境內以「身分調整」（Adjustment of Status）安排，透過婚姻、雇傭、依親等方式取得綠卡。美國在2024年拜登（Joe Biden）政府期間，約核發約140萬張綠卡，當中超過82萬件在美國境內發出。

持美國短期簽證居留人士向國籍暨移民局遞交綠卡相關申請文件，婚姻、依親對象與雇主等提出佐證文件，等待通知期間簽證持有人可繼續在美工作居留，如今除了「特殊情況」（Extraordinary Circumstances），可能得返回原籍國向美國駐外使領館遞件，核發可能性將降低並費時。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，川普政策同時納入移民官審核綠卡需考量「公共負擔原則」（Public Charge Rule），意指教育與資產程度不足、可能使用美國福利的個案恐被拒絕，移民官也將嚴審社媒是否有違背美國價值的貼文。企業將因此減少聘用外籍人士。

紐約時報（New York Times）指出，新政策是針對合法尋求移民人士，境外與短期在美居留的綠卡申請者獲批准將更困難。川普政府官員近期討論認為，美國現行移民系統遭濫用並充滿詐欺，需全面改革。

過去不少持學生、觀光、商務、工作簽證入境美國人士，與美國籍或綠卡持有人結婚並申請綠卡，移民官員確認婚姻屬實，多在固定期間內核發俗稱的「婚綠」。不過川普政府認為這屬於「行政恩賜」（Administrative Grace），不該是取得居留權及公民權的常態，賦予移民官員更大的裁量權。

未來綠卡申請者恐將面臨包括逾期居留、居留期間過長、從事與簽證目的不符行為等更嚴格的審核標準，資產狀況也是考量之一。影響最大的除了境內「婚綠」申請者，留學生及實習訓練許可者、工作簽證持有人等申請綠卡也可能受波及。

美國國會亞太裔黨團主席、聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）聲明指出，這項莽撞政策無視造成每年數10萬人的生命代價令人感到震驚，將透過所有途徑對抗惡劣的決定並施壓收回成命。