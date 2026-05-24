世界盃結束後 國安部擬撤「庇護城市」機場海關

國土安全部長穆林稱，正考慮在世界盃後撤離庇護城市機場的移民局與海關人員。圖為旅客在紐瓦克機場排隊等候通關。（路透）

國土安全部(DHS)考慮於7月世界盃 足球賽後撤離駐在「庇護 城市」(sanctuary city)機場的移民局與海關人員，停止辦理國際旅客的通關手續。

美聯社報導，國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)重申其撤回海關暨邊境保護局(CBP )官員的威脅，此舉可能危及國際航班，令旅遊業感到不安。

美國旅遊協會(U.S. Travel Association)表示，穆林在一次會議上證實，他正在考慮撤回CBP人員。該協會在會上表達對川普政府其他可能阻礙旅行的提案的擔憂。美國旅遊協會與各大航空公司立刻譴責，甚至運輸部部長達菲(Sean Duffy)也表示，他無法理解這項做法。

美國旅遊協會22日在聲明中表示，「美國旅遊協會認為，此舉將對旅遊業以及依賴國際遊客的社區造成毀滅性後果。」

達菲本周稍早在國會聽證會上表示，基於政治觀點限制旅行並非明智之舉。畢竟，民主黨人終有一天會執政，「你們的位置總有一天會互換，希望不會太快，」達菲說。

「來自世界各地與全國各地的人們都需要能夠飛往不同的地方。我們不應該因為某個州的政治立場與我們不同就關閉其航空旅行，」達菲說。

因此，目前尚不清楚這一想法在政府內部有多少支持，儘管川普總統此前曾威脅要扣留對庇護城市的撥款。

庇護政策或庇護城市並沒有嚴格的定義，但這些術語通常指的是未積極配合「移民暨海關執法局」(ICE)行動的地方政府。

在川普的第一任期內，聯邦法院在2017年就曾駁回他削減對這些城市補助經費的提案。

目前尚不清楚穆林究竟會針對哪些城市與機場，但司法部去年公布一份包含30多個州、市及郡的名單，這些地區被聯邦司法部認定為「庇護轄區」(sanctuary jurisdiction)。

美國航空協會立刻表示，此舉將損害經濟並擾亂旅行，「減少主要機場的海關暨邊境保護局人員配置將對航空和旅遊業造成毀滅性打擊，嚴重擾亂航空公司、旅客和國際貨物的流通。」