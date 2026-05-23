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川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

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川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增 伊朗再關西部領空

編譯周辰陽／即時報導
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美國五角大廈。（路透資料照片）
美國五角大廈。（路透資料照片）

美國總統川普22日召集資深國安團隊開會討論伊朗戰爭局勢，並在真實社群發文表示，自己「留在華府白宮相當重要」，將不會出席兒子小唐納本周末的婚禮。也有消息人士透露，他正認真考慮對伊朗發動新一輪打擊。「X」上的五角大廈披薩指數則指出，美國國防部周圍多家披薩店當晚生意高於平均水準，而伊朗當局也傳出本周末關閉部分領空。

根據「Pentagon Pizza Report」說法，包括最近的達美樂在內，五角大廈附近多家披薩店22日晚間的生意高於平均水準。值得注意的是，距離最近的披薩店「Nighthawk Brewery & Pizza」回報人流非常低，「Freddies Beach Bar」的人流也低於平均水準。

▲ 影片來源：x平台＠PenPizzaReport（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「Pentagon Pizza Watch」則表示，截至晚間，距離五角大廈約2.3公里的達美樂流量出現極端激增，達到227%；距離約3.5公里的Pizzato Pizza流量也偏高，達到167%。

▲ 影片來源：x平台＠pizzintwatch（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

華盛頓觀察家同時報導，伊朗關閉西部地區領空，禁止所有航班通行至25日。伊朗民航組織22日深夜發布飛航公告，取消所有剩餘航班直至隔天早晨。此舉再次顯示美國可能恢復對伊朗的空襲行動，也進一步增加外界對伊朗戰爭可能重新爆發的跡象。

▲ 影片來源：x平台＠umashankermedia（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

有網友指出，伊朗領空據報幾乎空蕩蕩一片。也有開源情報帳號聲稱，伊朗武裝部隊已經處於最高戒備狀態。

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