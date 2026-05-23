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H-1B簽證人均獲准率 新州、維州、麻州前三名

編譯陳韻涵／綜合報導
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聯邦數據顯示，H-1B工作簽證的核准率在各州之間存在顯著差異，在科技與金融業聚集的東北部各州，此類簽證核准率遠遠超過南部及農村地區，反映外籍專業人才在全美分布高度集中的現象。

新聞周刊(Newsweek)根據美國公民暨移民服務局(USCIS)的2025財年數據，綜合人口普查局(Census Bureau)的投票年齡人口估計，分析以每1000名投票年齡居民對應H-1B簽證數量的標準化指標，藉此降低加州、德州、紐約州等人口集中大州對原始總數的影響。

新澤西州以每1000人獲准3.44件的人均比率，高居全美之冠，維吉尼亞州(3.42件)與麻州(2.49件)緊追在後；其他排名前段的地區依序為華盛頓特區(每1000人2.24件)、加州(2.19件)、羅德島州(1.95件)、馬里蘭州(1.83件)、伊利諾州(1.65件)、紐約州(1.61件)，以及華盛頓州(1.5件)。

加州雖然以超過8萬6000件的核准總量高居全美第一，德州與紐約州居次，但加州的人均核准率僅排名全美第五，不及新澤西州與維吉尼亞州等規模較小、但簽證核准更集中的州。

另一方面，波多黎各以每1000人僅0.02件的極低比率敬陪末座，其次依序為夏威夷州(0.13件)、蒙大拿州(0.14件)、密西西比州(0.16件)，以及阿拉巴馬州(0.2件)等南部與偏遠地區。

H-1B簽證分布數據出爐之際，正值川普政府大力收緊合法移民管道。聯邦已推動薪資加權篩選機制，取代傳統抽籤制度，優先錄取技術最精湛、薪酬最高的申請對象。此外，對於2025年9月21日之後提交的部分H-1B新申請，政府加徵10萬元規費，大幅提高企業聘用外國人的成本。

USCIS目前持續強化反詐欺行動，增加職場訪查頻率、收緊文件要求，並嚴格審查第三方派遣工作安排。

勞工部則透過「防火牆計畫」(Project Firewall)，調查將近200家涉嫌濫用H-1B計畫的企業，截至去年5月4日，已有四名雇主被列入不合格擔保人名單；故意違規的雇主最長可能面臨五年隨機抽查，甚至遭禁止提出H-1B申請。

麻州 維州 新州

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