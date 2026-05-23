綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

公民暨移民服務局將要求多數綠卡申請者須離境返回母國提出申請，勢將影響許多目前在國內的綠卡申請者。（取自USCIS官網）

川普 政府22日宣布移民必須回到母國申請綠卡 ，華爾街日報分析，這個轉變不但影響在美居留的非法移民 ，也影響美國企業擔保的外籍專業人才；移民律師指出，受到新規衝擊的雇主與綠卡申請人恐將對川普政府大量興訟，H-1B工作簽證持有人找工作變更困難。

根據新規，從科技員工到美國公民配偶在內的絕大多數外國人，都必須證明自己符合「特殊情況」(extraordinary circumstances)，才能留在美國境內申請永久居留權，否則將面臨申請遭拒。

美國公民及移民服務局(USCIS)並未說明這項改變何時生效、申請人是否必須在整個申請期間都停留在其他國家，或是該政策是否適用於那些綠卡申請程序已在進行中的外國人。

該機構在發給美聯社的一份電子郵件聲明中表示，能夠帶來「經濟利益」或符合「國家利益」的人士，很可能可以繼續留在美國境內辦理申請；其他人則必須前往海外提出申請。

新規首當其衝是在美非法居留的數百萬名移民，原本可以透過跟美國公民結婚，或在美國公民兒女年滿21歲後幫忙取得合法身分。非法移民一旦離開美國之後，面臨下場可能是三年甚至終身禁止再次返美。

報導指出，即使對於其他身分合法的移民，被迫移到美國境外申請綠卡，可能代表著長達多年的延誤與其他法律障礙。美國駐外使領館預約通常提前數月甚至數年排滿，綠卡申請新規上路後拖延恐將更嚴重，夫妻在等待期間可能被迫分離，企業可能因此失去某些職位的員工。

根據美國國土安全部的數據，2024年約發出140萬張綠卡，其中超過82萬張是核准給已在美國境內的人士，透過「身分調整」程序取得。

在過去20年間，除了2020年新冠疫情期間之外，每年都有超過50萬人透過身分調整取得綠卡。

律師歐索里奧(Ben Osorio)表示，新指南似乎是針對那些合法入境美國、但逾期居留後才申請綠卡的人士。

他指出，這類案件占了目前許多已在美國境內的外國人綠卡申請案件中的相當大比例。其中許多涉及移民在與美國公民結婚後，申請成為永久居民。

移民權益倡導組織「移民名單」(Immigrants' List)移民律師伊莉莎白‧高斯(Elizabeth Goss)表示，新規針對對象其實都通過了臨時非移民簽證審查，「這背後沒有真正的政策理由，也不是安全問題」。她說，醫生、教授、研究人員以及企業執行長都將受到影響。

自由派智庫「卡托研究所」(Cato Institute)移民研究主管比爾(David Bier)表示，這是川普政府到目前為止重塑合法移民的最大舉動。