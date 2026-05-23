移民新規大轉變 須回母國申請綠卡 來美難度升級

川普政府對移民政策再進一步緊縮，將要求多數綠卡申請者返回母國提出申請，目前逾半申請者都在美國境內。(美聯社)

美國移民 政策再度收緊，公民暨移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）22日發布新聞稿指出，移民尋求「身分調整」（AOS）應在位在國外的領事館處理；USCIS發言人卡勒（Zach Kahler）表示，暫時身在美國，且希望取得綠卡 的移民必須回到他們的母國提出申請綠卡。

過去多年來，合法入境美國的外國人可以在美國申請，並完成取得美國永久居民的資格，這其中包括與美國公民 結婚者、持有工作或學生簽證者，以及申請取得難民或政治庇護者等。

根據公共廣播電視公司（PBS）報導指出，公民暨移民服務局最近的聲明是川普政府最新的做法，讓身在美國的外國人，以及想要移民美國的外國人更難完成合法移民美國的程序。

移民局：身分調整 要由國外領事館處理

公民暨移民服務局22日以「只會在特殊情況給予身分調整（AOS）」為題發布新聞稿指出，該單位宣布新的政策備忘錄，重申在長期的移民法和移民法院裁決，任何尋求身分調整的移民必須透過位在國外的領事館處理；官員被指示將視個案而定來決定移民申請者是否能取得這樣特殊的「行政恩賜」(administrative grace)。

卡勒表示，公民暨移民服務局將回到法律的初衷，來確保移民以適當的方式來處理美國的移民系統；從今天開始，暫時身在美國的移民，且希望取得綠卡，除非面對特殊情況，否則必須回到他們的母國來申請。

卡勒指出，這樣的政策讓移民系統回歸法律的初衷，而不是鼓勵鑽漏洞。當移民回到他們的母國申請，即可移除那些在被否決居留權後、仍決定非法留在美國的移民，同時也減少找尋這些移民的需要。

學生、臨時勞工、旅遊簽證者被點名

卡勒表示，非移民如學生、臨時勞工，或者是拿旅遊簽證的人們，他們短期來到美國來達成特定的目標，而美國系統的設計就是希望他們能在結束訪問後離開。

卡勒說，這些人訪問美國，不該成為他們申請綠卡程序的第一步，法律規定由在國外的美國領事館來處理他們的綠卡申請，同時讓公民暨移民服務局得以挪出有限的資源來處理其他案件，包括遭受暴力犯罪和人口販運的受害者、入籍申請，以及其他優先事項。

卡勒強調說，移民法的設計有其理由，雖然長年遭到漠視，但遵循法律將讓美國的系統更公平、更有效率。

律師：暫在美者若返國 恐限制再入境

不過，公民暨移民服務局的宣布沒有說明申請綠卡的外國人是否要在申請過程中待在國外，也沒有說明這次的宣布是否衝擊正在申請程序中的綠卡申請者。

根據PBS報導，這是川普政府限制諸多國家人民入境美國之外，更加收緊移民政策的手段，並引述專家和律師的警告指出，這些移民被迫回到母國申請綠卡，有可能面臨限制再度入境的結果。