川普坦言出席長子婚禮「時機不佳」：去不去都被罵

48歲的小唐納．川普(右)預計本週末再婚，迎娶安德森(左)。(路透)

總統川普 今天表示，他會盡量出席長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）的婚禮，但因美伊戰爭僵局未解，現在「時機不佳」。

美國媒體報導，48歲的小唐納．川普預計本週末再婚，在巴哈馬（Bahamas）迎娶安德森（Bettina Anderson）。

但此時，川普正致力推動一項協議以結束美伊戰爭。這場戰爭導致川普民調支持率下滑，在今年11月期中選舉前，引發選民對生活成本上升的不滿。

當被問及是否會出席兒子婚禮時，川普在白宮 橢圓形辦公室對記者表示：「他希望我去。那只是一場私人的小型婚禮，我會盡量趕去參加。」

川普表示，「我告訴他，『這對我來說時機並不太好。我現在有件伊朗 的事，還有其他的事要處理』」，並稱如果他在戰爭仍陷入僵局期間出席婚禮，媒體會如何報導這件事。

川普說：「這件事我怎麼做都不會贏。如果我去參加，我會被罵，如果我不去參加，我也會被修理，當然，是被假新聞…希望他們的婚姻美滿。」

小唐納．川普是川普集團（The Trump Organization）執行副總裁，也是父親「讓美國再次偉大」（MAGA）政治路線的積極支持者。川普集團是川普家族旗下的高級房產企業集團。

他經常出現在父親身邊，包括本月稍早，父子兩人一同從佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）返回白宮。

小唐納．川普去年表示，他「也許有一天」會競選總統。川普的第二任、也是最後一任總統任期將於2029年1月到期，而這位共和黨籍總統尚未指定接班人。