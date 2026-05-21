我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普坦言出席長子婚禮「時機不佳」：去不去都被罵

185cm高帥港醫張海傑 飛日航班救人暴紅

川普坦言出席長子婚禮「時機不佳」：去不去都被罵

中央社21日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
48歲的小唐納．川普(右)預計本週末再婚，迎娶安德森(左)。(路透)
48歲的小唐納．川普(右)預計本週末再婚，迎娶安德森(左)。(路透)

總統川普今天表示，他會盡量出席長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）的婚禮，但因美伊戰爭僵局未解，現在「時機不佳」。

美國媒體報導，48歲的小唐納．川普預計本週末再婚，在巴哈馬（Bahamas）迎娶安德森（Bettina Anderson）。

但此時，川普正致力推動一項協議以結束美伊戰爭。這場戰爭導致川普民調支持率下滑，在今年11月期中選舉前，引發選民對生活成本上升的不滿。

當被問及是否會出席兒子婚禮時，川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「他希望我去。那只是一場私人的小型婚禮，我會盡量趕去參加。」

川普表示，「我告訴他，『這對我來說時機並不太好。我現在有件伊朗的事，還有其他的事要處理』」，並稱如果他在戰爭仍陷入僵局期間出席婚禮，媒體會如何報導這件事。

川普說：「這件事我怎麼做都不會贏。如果我去參加，我會被罵，如果我不去參加，我也會被修理，當然，是被假新聞…希望他們的婚姻美滿。」

小唐納．川普是川普集團（The Trump Organization）執行副總裁，也是父親「讓美國再次偉大」（MAGA）政治路線的積極支持者。川普集團是川普家族旗下的高級房產企業集團。

他經常出現在父親身邊，包括本月稍早，父子兩人一同從佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）返回白宮。

小唐納．川普去年表示，他「也許有一天」會競選總統。川普的第二任、也是最後一任總統任期將於2029年1月到期，而這位共和黨籍總統尚未指定接班人。

小唐納．川普(左)是川普集團執行副總裁，也是父親「讓美國再次偉大」（MAGA）政...
小唐納．川普(左)是川普集團執行副總裁，也是父親「讓美國再次偉大」（MAGA）政治路線的積極支持者。(路透)

白宮 川普 伊朗

上一則

1周前才喊卡 川普突改口：增派5000美軍赴波蘭

延伸閱讀

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看
美國官員：川普會就伊朗議題對習近平施壓

美國官員：川普會就伊朗議題對習近平施壓
川普：將與習近平談美對台軍售 不認為中國會犯台

川普：將與習近平談美對台軍售 不認為中國會犯台

熱門新聞

美國總統川普（右1）14日在北京人民大會堂，接受東道主中國大陸國家主席習近平（左3）所設的國宴款待。路透

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

2026-05-14 14:43
川普(中)14日在北京人民大會堂出席中國國家主席習近平舉行的國宴後離開。(美聯社)

川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味

2026-05-16 12:43
美國總統川普15日在空軍一號專機對記者發表談話。美聯社

川普警告台灣：不希望有人走向獨立

2026-05-15 12:08
中國國家主席習近平（右）14日在人民大會堂外與一眾美國官員握手寒暄，包括遭北京制裁的美國國務卿魯比歐（左三）。（路透）

美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

2026-05-16 23:45
美國總統川普（右）14日在北京人民大會堂出席國宴與中國國家主席習近平（左）。（路透）

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

2026-05-14 09:01
美國總統川普十五日在空軍一號專機上發表談話。路透

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

2026-05-18 10:00

超人氣

更多 >
她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元
中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議