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川普長子前妻凡妮莎公開罹患乳癌 已完成手術

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川普長子前妻凡妮莎公開罹患乳癌「已完成手術」 川普家族加油打氣

編譯陳韻涵／即時報導
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凡妮莎(中)的罹癌聲明發布後，川普家族成員迅速公開表態支持。(路透)
凡妮莎(中)的罹癌聲明發布後，川普家族成員迅速公開表態支持。(路透)

川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)的前妻凡妮莎‧川普(Vanessa Trump)20日在Instagram發表聲明，透露自己確診罹患乳癌，並已於本周稍早接受手術治療。

凡妮莎在貼文中寫道，「我最近被診斷出罹患乳癌，雖然這不是任何人預期會面對的情況，但我正在與醫療團隊密切合作，制定治療方案。」

凡妮莎表示，「在家人、孩子和最親近的人的愛與支持下，我專心接受治療與復健並保持希望。」

福斯新聞報導，凡妮莎的聲明發布後，川普家族成員迅速公開表態支持。

川普長女、前白宮顧問伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)在貼文下方留言寫道，「祈禱妳堅強抗癌，早日康復。」

川普次女蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)也按讚凡妮莎的貼文，相關消息迅速在網路上引發關注。

凡妮莎在聲明尾聲感謝各界關心，同時請求外界尊重她的個人隱私並給予空間。她寫道，「感謝大家的關心和支持，這對我而言意義重大，難以言喻。我懇請大家尊重我的隱私，讓我能夠專注於健康和復健。」

凡妮莎與前夫小川普育有五名子女，近年來相較其他川普家族成員，她一向低調並避開公眾目光。

凡妮莎與高爾夫球傳奇老虎伍茲(Tiger Woods)的戀情今年初曝光後備受關注，伍茲曾於3月呼籲媒體尊重兩人的隱私。

凡妮莎的社群聲明未透露癌症病況或治療方法，僅說明已完成初步手術並持續接受醫療照護。

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