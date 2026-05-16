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避談人民幣匯率操縱？貝森特理由耐人尋味 美媒：美中關係正「躺平」

編譯湯淑君／綜合外電
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美國總統川普本周訪問北京，財長貝森特（左）也隨行，但此行並未把人民幣匯率被人為操...
美國總統川普本周訪問北京，財長貝森特（左）也隨行，但此行並未把人民幣匯率被人為操縱的議題攤在檯面上。（路透）

美國總統川普本周訪問北京，財長貝森特也隨行，他在1990年代看出英鎊匯率被人為拉抬，一舉狙擊英鎊，讓他自己和所屬的索羅斯量子基金名利雙收。30多年後的今天，貝森特對人民幣疑似被操縱導致幣值低估卻默不吭聲，箇中理由耐人尋味。

財星（Fortune）網站報導，有別於當年英鎊匯率被高估，人民幣現況恰好相反。北京數十年來努力抑升人民幣，以維持出口競爭力。據外交關係協會（CFR）高級研究員塞瑟估計，人民幣大約被低估20%。

中國2001年加入世界貿易組織（WTO）後，就一直透過國家外匯管理局（SAFE）買進美元計價資產，以壓抑人民幣、保持出口競爭力，目前為止已持有約值1.8兆美元的美元資產。

塞瑟接受財星訪問時表示，2015年以來，北京更運用新策略悄悄壓抑人民幣--透過國營商業銀行、政策性銀行或主權財富基金大買美國公債，估計其中約1.1兆美元存在國營商業銀行、將近1兆美元置於海外政策性銀行，以及中投公司（CIC）規模4,500億美元投資組合的絕大部分。所以，總計約2.5兆美元的美國公債藏在資產負債表之外。

塞瑟說：「中國在SAFE資產負債表外的美元資產，可能比SAFE資產負債表上的還要多。手法相當精明。」

貝森特身為美國財長，何不在本周「川習會」場合，向中國方面提出質疑？

塞瑟指出，2019年美國點名中國為匯率操縱國，政治意味較濃，當時中國並未大舉累積外匯存底、全球貿易順差也比現在小很多；但2026年的情況已符合匯率操縱條件。

然而，貝森特現在反倒避談人民幣匯率操縱議題。一些分析師認為，這也是出於政治考量：北京掌控全球90%的加工稀土，對防禦系統和人工智慧（AI）晶片不可或缺。

前華爾街日報資深記者、經濟顧問公司Serpa Pinto負責人希爾森拉斯（Jon Hilsenrath）認為，貝森特對此保持緘默，是「必須考慮其他更重大議題」，而且北京已讓人民幣升值些許，過去一年來對美元約已升值7%，從2025年的人民幣7.3元兌1美元，升至今天約6.8元兌1美元。

整體而言，美中互動關係目前陷入停滯。希爾森拉斯說：「我國與中國關係現在躺平。沒變，就是持穩。」

這正是「川習會」標竿。貝森特或許想尋求結構性的解決之道，讓人民幣匯率忠實反映中國的貿易順差，或降低對出口依賴、重平衡的經濟，但這些議題未攤在談判桌上。希爾森拉斯指出，川普此行想要的結果是適合讓媒體報導的「標題材料」，例如北京承諾購買500億美元黃豆，或波音訂單之類，「這比說他們願意讓人民幣再升值1個百分點具體」。

川普 匯率 貝森特

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