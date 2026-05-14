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影／「飛行白宮」內裝曝光 川普空軍一號掀中網熱議 傳能讓飛彈改道

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普13日搭乘空軍一號抵達北京。（美聯社）
美國總統川普13日搭乘空軍一號抵達北京。（美聯社）

香港南華早報報導，美國總統川普13日搭乘空軍一號抵達北京前，這架有「飛行白宮」之稱的專機已在中國社群媒體掀起熱潮，大批民眾與攝影愛好者湧進北京首都國際機場周邊搶拍，航空迷也緊盯它從華府飛往北京的航線。這架最高時速超過1000公里的專機，不只是美國總統座機，更是可在空中運作的行動指揮中心；外傳它具備干擾敵方雷達、重新導引空對空與地對空飛彈的能力。

與川普不同，中國國家主席習近平並沒有專機。習近平出訪時通常搭乘由中國國航提供的波音747，行程結束後，飛機還會恢復一般商業航班使用。

空軍一號正式編號為VC-25A，是由波音747-200B客製化改裝而成，全長70.7公尺、高19.3公尺，翼展接近60公尺。雖然一般波音747可搭載超過300人，但空軍一號僅配置約70名乘客與30名機組員，強調安全與指揮功能。

機上配備大量尖端電子與通訊設備，可作為美國總統的行動指揮中心，甚至能傳送核武發射密碼。白宮公開資料提到，機上電子系統可抵禦電磁脈衝（EMP）攻擊；外界長期盛傳，它具備干擾敵方雷達與感測器、重新導引空對空及地對空飛彈的能力。

這架專機由4具奇異公司（General Electric）噴射引擎提供動力，每具推力達25,700公斤，最高時速超過1000公里，航程可達1萬2550公里，且具備空中加油能力。機艙內部分為3層，總面積約372平方公尺，設有總統套房、私人辦公室、會議室與完整醫療空間，必要時甚至可充當手術室。

機上同時規畫特勤局人員、高階顧問與隨行媒體區域，整體配置更像一座能在空中運作的白宮。

機上的2座備餐廚房最多可供應100人餐食。川普通訊顧問馬丁（Margo Martin）12日分享空軍一號的特別中式菜單，其中包括炒牛肉、春捲與幸運餅乾。

川普專機抵達北京時，一段中國軍官站在跑道旁、面對空軍一號滑行經過卻全程紋風不動的影片，也在中外社群媒體爆紅。拍攝那段影片的每日郵報記者形容，「這個人連動都沒動一下，而飛機轟鳴聲超大。」不少中國網友則留言稱讚該名軍官「定力驚人」。

習近平出訪不使用專機，中國官媒曾報導，習近平出訪前，乘坐的飛機需經過約20天整備，包括嚴格安檢、機組人員篩選，以及臨時改裝內裝，增設沙發、床鋪與辦公空間，打造可供領導人使用的客艙區域。

▲ 影片來源：YouTube@Breaking911（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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